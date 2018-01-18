Родченков обвинил британских атлетов в манипуляциях с допингом

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«Я, конечно, не хотел бы называть имен, потому что это не мое дело, но было несколько британских спортсменов, которых он назвал», — сказал Фогель, предположив, что Родченков уже сообщил их имена в WADA и Международный олимпийский комитет.

Также, по словам режиссера «Икара», Родченков раскритиковал систему допинг-тестирования на летних Олимпийских играх 2012 года в Лондоне. «Он сказал мне, что тестирование на Олимпиаде в Лондоне было, по его мнению, худшим, которое он когда-либо видел на Играх. Он присутствовал в лаборатории, и он сказал мне, что там был беспорядок. Поэтому я считаю справедливым предположение, что в этом скандале замешаны далеко не только российские спортсмены», — отметил Фогель, кинокартина которого была выдвинута на премию Гильдии режиссеров США в категории «Документальный фильм».

В Британском антидопинговом агентстве (UKAD) заявили, что тестирование на ОИ-2012 проводилось под контролем WADA, а также то, что лаборатория UKAD соответствует стандартам WADA. Кроме того, в британском агентстве отметили, что будут рады, если сведения о британских спортсменах будут переданы UKAD.

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Родченков являлся главным информатором WADA, независимая комиссия организации во главе с Ричардом Маклареном утверждала о существовании на ведомственном уровне в России системы укрывательства спортсменов, употреблявших допинг в период с 2011 по 2015 год. Показания Родченкова легли в основу расследования газеты The New York Times, в котором говорилось, что в России перед зимней Олимпиадой 2014 года в Сочи была разработана специальная «допинговая программа» с участием нескольких десятков спортсменов. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что «в России никогда не было, нет и никогда не будет государственной системы поддержки допинга», Макларен также признал отсутствие в России государственной системы поддержки допинга.