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00:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Информатор ВАДА Степанова ежемесячно получает от МОК 2500 долларов

Российская легкоатлетка и информатор ВАДА Юлия Степанова ежемесячно получает 2500 долларов от Международного олимпийского комитета. Данная сумма будет выделяться спортсменке до конца 2018 года.

Источник: РИА "Новости"

Как утверждает RT, об этом стало известно из переписки Степановой и ее мужа Виталия с генеральным директором МОК Кристофом де Кеппером, которую в распоряжение канала прислала хакерская группировка Fancy Bears.

В свою очередь Виталий Степанов получает от МОК 5000 долларов на должности консультанта по вопросам допинг-контроля и защиты спортсменов.

Кроме того, в МОК были готовы покрыть расходы, связанные с прибытием Степановых на переговоры в Лозанну из США, чтобы обсудить их дальнейшее сотрудничество. Де Кеппер обещал покрыть расходы за счет своей организации.

Однако Степановы отказались от перелета из-за своего неопределенного юридического статуса в США. Они встретились с де Кеппером 18 сентября 2016 года в Нью-Йорке.

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