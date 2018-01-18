Информатор ВАДА Степанова ежемесячно получает от МОК 2500 долларов

Источник: РИА "Новости"

Как утверждает RT, об этом стало известно из переписки Степановой и ее мужа Виталия с генеральным директором МОК Кристофом де Кеппером, которую в распоряжение канала прислала хакерская группировка Fancy Bears.

В свою очередь Виталий Степанов получает от МОК 5000 долларов на должности консультанта по вопросам допинг-контроля и защиты спортсменов.

Кроме того, в МОК были готовы покрыть расходы, связанные с прибытием Степановых на переговоры в Лозанну из США, чтобы обсудить их дальнейшее сотрудничество. Де Кеппер обещал покрыть расходы за счет своей организации.