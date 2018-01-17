CAS до 2 февраля примет решение по делам 39 спортсменов РФ, отстраненных от ОИ

Дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) на основе данных комиссии под руководством швейцарца Дениса Освальда, которая занималась перепроверкой допинг-проб с Игр 2014 года, аннулировала результаты 43 российских спортсменов и отстранила их от участия в Олимпийских играх.

CAS разделил 42 российских спортсменов, подавших апелляции на решения МОК, на три группы.

В первую группу вошли Александр Зубков, Дмитрий Труненков, Алексей Негодайло, Александр Касьянов, Алексей Пушкарев, Ильвир Хузин, Ольга Стульнева, Алексей Воевода (все — бобслей), Александр Третьяков, Сергей Чудинов, Елена Никитина, Ольга Потылицына, Мария Орлова (все — скелетон), Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Юлия Иванова, Евгения Шаповалова, Юлия Чекалева, Анастасия Доценко, Никита Крюков, Александр Бессмертных, Наталья Матвеева (все — лыжные гонки), Ольга Фаткулина, Александр Румянцев, Иван Скобрев, Артем Кузнецов (все — конькобежный спорт). Их дела будут рассматривать Кристоф Веддер, Дирк-Райнер Мартенс (оба — Германия) и Хамид Гарави (Франция).

Во вторую группу вошли Людмила Удобкина (бобслей), Екатерина Лебедева, Галина Скиба, Анна Шибанова, Екатерина Смоленцева, Екатерина Пашкевич, Инна Дюбанок, Татьяна Бурина, Анна Щукина (все — хоккей), Татьяна Иванова и Альберт Демченко (оба — санный спорт). Их дела будут рассматривать Кристоф Веддер, Дирк-Райнер Мартенс (оба — Германия) и Михаэль Гайстлингер (Австрия).

Индивидуальные слушания по спортсменам из двух групп будут проведены с 22 (начнутся в 11:30 мск) по 27 или 28 января. Решения будут оглашаться с 28 января по 2 февраля. Отмечается, что слушания будут закрыты. Бывший директор Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, на основе данных которого были приняты решения о санкциях в отношении россиян, и глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен, который в 2016 году предоставил отчет о проблемах антидопинговой политики России, будут заслушаны в качестве свидетелей с помощью видеосвязи.