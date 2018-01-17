Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
55-летний Круз выпрыгнул из окна многоэтажного здания на съемках
Британец порвал глотку, пытаясь сдержать чихание
Подросткам, напавшим в Перми с ножами на школьников, предъявлено обвинение
«Смертельное селфи» гимнастки из КНДР, облетевшее все СМИ
СМИ: Мишель Уильямс помолвлена
Обвиненный в изнасиловании Шурыгиной стал гостем шоу Малахова
7-летняя актриса расплакалась на вручении премии кинокритиков
Новый «Гелик»: Mercedes обновил легендарный внедорожник
Самые популярные автомобили в мире: рейтинг
Почему «Спартак» играет с командой Халка, а не с «МЮ»?
Медведева vs Загитова: кто королева льда?
Кристина Агилера, Миранда Керр и Кэти Перри блистали на показе
Анна Седокова примерила яркое мини-платье
Пара из США сбросила больше 250 килограмм, чтобы заняться сексом
У популярного обезболивающего обнаружился побочный эффект
10 жутких зданий в России, которые пощекочут вам нервы (фото)
Что купить в Доминикане, продав двушку в Москве
Фоторепортажи
14Денис Юсков — чемпион Европы! Лучшие кадры
18Матч Звезд КХЛ в Астане
17 января, источник: ТАСС

CAS до 2 февраля примет решение по делам 39 спортсменов РФ, отстраненных от ОИ

ТАСС, 17 января. Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне до 2 февраля примет решение по делам 39 российских атлетов по зимним видам спорта, отстраненных от участия в Олимпиадах. Об этом сообщает пресс-служба CAS.

Дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) на основе данных комиссии под руководством швейцарца Дениса Освальда, которая занималась перепроверкой допинг-проб с Игр 2014 года, аннулировала результаты 43 российских спортсменов и отстранила их от участия в Олимпийских играх.

CAS разделил 42 российских спортсменов, подавших апелляции на решения МОК, на три группы.

В первую группу вошли Александр Зубков, Дмитрий Труненков, Алексей Негодайло, Александр Касьянов, Алексей Пушкарев, Ильвир Хузин, Ольга Стульнева, Алексей Воевода (все — бобслей), Александр Третьяков, Сергей Чудинов, Елена Никитина, Ольга Потылицына, Мария Орлова (все — скелетон), Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Юлия Иванова, Евгения Шаповалова, Юлия Чекалева, Анастасия Доценко, Никита Крюков, Александр Бессмертных, Наталья Матвеева (все — лыжные гонки), Ольга Фаткулина, Александр Румянцев, Иван Скобрев, Артем Кузнецов (все — конькобежный спорт). Их дела будут рассматривать Кристоф Веддер, Дирк-Райнер Мартенс (оба — Германия) и Хамид Гарави (Франция).

Во вторую группу вошли Людмила Удобкина (бобслей), Екатерина Лебедева, Галина Скиба, Анна Шибанова, Екатерина Смоленцева, Екатерина Пашкевич, Инна Дюбанок, Татьяна Бурина, Анна Щукина (все — хоккей), Татьяна Иванова и Альберт Демченко (оба — санный спорт). Их дела будут рассматривать Кристоф Веддер, Дирк-Райнер Мартенс (оба — Германия) и Михаэль Гайстлингер (Австрия).

Индивидуальные слушания по спортсменам из двух групп будут проведены с 22 (начнутся в 11:30 мск) по 27 или 28 января. Решения будут оглашаться с 28 января по 2 февраля. Отмечается, что слушания будут закрыты. Бывший директор Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, на основе данных которого были приняты решения о санкциях в отношении россиян, и глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен, который в 2016 году предоставил отчет о проблемах антидопинговой политики России, будут заслушаны в качестве свидетелей с помощью видеосвязи.

В третью группу вошли биатлонистки Ольга Вилухина, Яна Романова, Ольга Зайцева. Их дела не будут заслушаны до 28 января. Из отстраненных МОК российских спортсменов апелляцию в CAS не подал только бобслеист Максим Белугин. Большинство россиян подали апелляции в CAS с целью допуска к участию в Олимпийских играх — 2018, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

 Луис Адриано готов завершить карьеру в "Спартаке"
Хочу, чтобы россияне прочувствовали то, что пережила Франция
Почему «Спартак» играет с командой Халка, а не с «МЮ»?
Медведева vs Загитова: кто королева льда?
Дзюбу зовут в «Енисей»: обзор главных трансферных слухов среды
«Зенит» стал самым прибыльным клубом Европы в 2016 году
Претенденты на поездку в Пхенчхан выступят на КМ в Антхольце
«ПСЖ» забил восемь голов «Дижону», Неймар оформил покер
«Эспаньол» победил «Барселону» в дерби, Месси не забил пенальти
Спорт-Экспресс
Авто
Девушки Детройта: в суровом городе — суровый дефицит красоты Наша галерея стендисток с Североамериканского моторшоу (и не только!)
Hi-Tech
В Мировом океане все больше мертвых зон Участки океана, лишенные кислорода, становятся безжизненными. Год от года количество мертвых зон увеличивается
Кино
Кира Найтли пожаловалась на постоянные изнасилования в фильмах Актриса отметила, что ситуация улучшается благодаря студиям Netflix и Amazon
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Спрос россиян на зарубежную недвижимость неожиданно вырос
Стало известно имя исполнителя альфрейной росписи, найденной в одной из квартир в центре Петербурга
Путин поручил сделать ипотеку доступной для 50% семей к 2025 году
Леди
Знаменитости, которые выкладывают селфи «без макияжа», но врут Звезды выкладывают свои селфи, утверждая, что они отказались от косметики, а на самом деле выясняется, что без помады, туши и румян дело не обошлось
Дети
9 вещей, которые на самом деле изобрели дети Мы собрали удивительные открытия и изобретения, без которых трудно представить современную жизнь и которые меняют ее прямо сейчас. А главное, все их сделали дети
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Современная классика: 11 интерьеров для ценителей традиционных, но актуальных решений
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь