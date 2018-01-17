Слуцкий: Решение Пхеньяна и Сеула идти под одним флагом на ОИ можно только приветствовать

Источник: ИТАР-ТАСС

«Решение Пхеньяна и Сеула идти под одним флагом на зимней Олимпиаде в Южной Корее можно только приветствовать. И особенно с учетом того, что совсем недавно было сложно представить КНДР и Республику Корея за одним столом переговоров», — сказал Слуцкий ТАСС в среду. По оценке главы комитета, «это в любом случае шаг в сторону урегулирования на Корейском полуострове, пусть и в рамках олимпийского перемирия».

Представители Южной Кореи и КНДР пройдут на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2018 года, которые состоятся в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля, под единым флагом. Как сообщает агентство Yonhap, соответствующая договоренность была достигнута в среду по итогам переговоров на рабочем уровне между представителями Пхеньяна и Сеула.