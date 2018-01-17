Следственный комитет не поверил Родченкову
Следственный комитет России заявил о наличии доказательств недостоверности показаний информатора WADA Григория Родченкова о подмене
Следственный комитет России заявил о наличии доказательств недостоверности показаний информатора WADA Григория Родченкова о подмене
Следственный комитет России в процессе расследования уголовного дела против информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова опроверг утверждения бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории. Ведомство заявило, что «следствием собраны дополнительные доказательства недостоверности показаний Родченкова в части подмены проб в Сочи».
СК опубликовал данные расследования на официальном сайте.
«Так, получены протоколы препровождения
Из документов следует, что
Таким образом, опровергнуты показания Родченкова, что пробы указанных российских спортсменов во время Олимпиады в Сочи в 2014 году после сбора хранились, а ночью происходила их замена на так называемые «чистые», и только якобы после замены они исследовались на наличие запрещенных препаратов, — говорится в заявлении ведомства.
СК также заявил о том, что не нашел никаких доказательств подмены
«Следствием не получено никаких доказательств подмены проб в Сочинской лаборатории в 2014 году.
В частности, допрошенные сотрудники антидопингового центра, работавшие в Сочинской лаборатории в 2014 году, предупрежденные об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, дали свидетельские показания, что никаких действий по подмене проб не совершалось.
Следствие продолжает быть открытым для сотрудничества с иностранными компетентными органами, общественными международными организациями, в том числе с WADA, Международным олимпийским комитетом и ФИФА, а также рассчитывает на взаимную помощь от них. Однако
Любопытно, что СК также упомянул немецкого журналиста Хайо Зеппельта, который не имеет прямого отношения к Родченкову и делу о подмене
Прямым следствием санкций против ВФЛА стали невозможность российских легкоатлетов выступать на международных соревнованиях под национальным флагом и полный запрет российских символики на стартах.
Родченков перебрался из России в США в январе 2016 года, а весной дал скандальное интервью газете New York Times, в котором признался в создании
Затем Родченков дал показания и предоставил всю доступную ему переписку и данные по российским атлетам, обвиняемым в участии
Итогом работы комиссии стал доклад из двух частей с обвинением России в государственной поддержке допинговых махинации в Сочи.
На основе доклада Макларена МОК вынес ряд санкций против российских спортсменов и функционеров.
В частности, атлеты, которых утвердит МОК в конце января, будут выступать под название «олимпийские атлеты из России» под олимпийским флагом, а на церемонии награждения будет звучать олимпийский гимн. Олимпийский комитет России исключен из МОК пока не истечет срок действия наказания.