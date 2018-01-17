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18:59 (мск), источник: Газета.Ру

Следственный комитет не поверил Родченкову

Следственный комитет России заявил о наличии доказательств недостоверности показаний информатора WADA Григория Родченкова о подмене допинг-проб российских спортсменов на Олимпийских играх в Сочи 2014 года. Ведомство ведет уголовное дело против Родченкова, обвиняя его в злоупотреблении полномочиями и уничтожении допинг-проб спортсменов.

Источник: Спорт-Экспресс

Следственный комитет России в процессе расследования уголовного дела против информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова опроверг утверждения бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории. Ведомство заявило, что «следствием собраны дополнительные доказательства недостоверности показаний Родченкова в части подмены проб в Сочи».

СК опубликовал данные расследования на официальном сайте.

«Так, получены протоколы препровождения допинг-проб и документы по их регистрации и аликвотированию в Сочинской лаборатории в 2014 году спортсменов Сергея Чудинова, Инны Дюбанюк, Александра Легкова, Елены Никитиной, Марии Орловой, Ольги Потылицыной, Евгении Шаповаловой, Анны Шибановой, Александра Третьякова, Ольги Вилухиной, Алексея Воеводы, Евгения Белова, Альберта Демченко, Александра Бессмертных, Алексея Петухова, которые комиссией Освальда, основывавшейся на показаниях Родченкова, были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх за нарушения антидопинговых правил.

Из документов следует, что допинг-пробы поступали в Сочинскую лабораторию в дневное время, регистрировались и в пределах от 30 минут до 2 часов передавались на исследование.

Таким образом, опровергнуты показания Родченкова, что пробы указанных российских спортсменов во время Олимпиады в Сочи в 2014 году после сбора хранились, а ночью происходила их замена на так называемые «чистые», и только якобы после замены они исследовались на наличие запрещенных препаратов, — говорится в заявлении ведомства.

СК также заявил о том, что не нашел никаких доказательств подмены допинг-проб на Играх в Сочи, и о своей готовности сотрудничать с международными организациями.

«Следствием не получено никаких доказательств подмены проб в Сочинской лаборатории в 2014 году.

В частности, допрошенные сотрудники антидопингового центра, работавшие в Сочинской лаборатории в 2014 году, предупрежденные об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, дали свидетельские показания, что никаких действий по подмене проб не совершалось.

Следствие продолжает быть открытым для сотрудничества с иностранными компетентными органами, общественными международными организациями, в том числе с WADA, Международным олимпийским комитетом и ФИФА, а также рассчитывает на взаимную помощь от них. Однако по-прежнему иностранные компетентные органы и международные спортивные организации не оказывают содействия в расследовании — международные запросы о допросе Родченкова, Макларена и корреспондента Зеппельта, предоставлении из WADA доказательств виновности России не исполнены, — сообщает Следком.

Любопытно, что СК также упомянул немецкого журналиста Хайо Зеппельта, который не имеет прямого отношения к Родченкову и делу о подмене допинг-проб. Напомним, что Зеппельт в 2015 году снял документальный фильм о систематических допинговых нарушениях в российской легкой атлетике, в результате чего Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) до сих пор лишена членства в ИААФ.

Прямым следствием санкций против ВФЛА стали невозможность российских легкоатлетов выступать на международных соревнованиях под национальным флагом и полный запрет российских символики на стартах.

Родченков перебрался из России в США в январе 2016 года, а весной дал скандальное интервью газете New York Times, в котором признался в создании допинг-системы для российских участников Олимпийских игр в Сочи, а также заявил о причастности государства к этой программе.

Затем Родченков дал показания и предоставил всю доступную ему переписку и данные по российским атлетам, обвиняемым в участии допинг-программы, в результате чего WADA создало специальную независимую комиссию под руководством Макларена.

Итогом работы комиссии стал доклад из двух частей с обвинением России в государственной поддержке допинговых махинации в Сочи.

На основе доклада Макларена МОК вынес ряд санкций против российских спортсменов и функционеров.

В частности, атлеты, которых утвердит МОК в конце января, будут выступать под название «олимпийские атлеты из России» под олимпийским флагом, а на церемонии награждения будет звучать олимпийский гимн. Олимпийский комитет России исключен из МОК пока не истечет срок действия наказания.

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