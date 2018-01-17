Представители КНДР и Южной Кореи пройдут под единым флагом на открытии ОИ-2018

Источник: AP 2018

9 января прошел первый раунд диалога по нормализации отношений между Республикой Корея и КНДР, где стороны согласовали возможность участия представителей КНДР в Олимпийских играх в Пхёнчхане, которые состоятся в период с 9 по 25 февраля.

В состав северокорейской делегации планируется включить представителей правительства, демонстрационную команду спортсменов по тхэквондо из 30 человек, болельщиков и группу поддержки из 230 человек. Также в Паралимпийских играх примет участие северокорейская делегация в составе 150 человек, включая спортсменов. Еще одной договоренностью стало проведение совместных тренировок лыжников из двух стран.

20 января в штаб-квартире Международного олимпийского комитета (МОК) пройдет встреча, в которой примут участие представители Национальных олимпийских комитетов (НОК) Южной Кореи и КНДР, высокопоставленные чиновники и члены МОК из обеих стран, а также представители оргкомитета Олимпийских игр 2018 года. Совещание будет проходить под председательством президента МОК Томаса Баха. Планируется, что на встрече будут определены имена спортсменов и должностных лиц, которые отправятся на Олимпиаду в Пхёнчхане, от НОК КНДР.

Последний раз сборные КНДР и Южной Кореи проходили под единым флагом на церемонии открытия зимних Игр в итальянском Турине в 2006 году.