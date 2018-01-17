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08:27 (мск), источник: ТАСС

Сеул и Пхеньян начали диалог на рабочем уровне об участии КНДР в Олимпиаде

СЕУЛ, 17 января. /ТАСС/. Переговоры на рабочем уровне об участии делегации КНДР в XXIII зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане начались в среду в пограничном пункте Пханмунджом. Об этом сообщил телеканал WTN.

Перед началом диалога заместитель министра объединения Республики Корея Чун Хэ Сон рассказал, что, согласно его ожиданиям, встреча пройдет в спокойном и конструктивном ключе, «в духе взаимоуважения и взаимопонимания». «На сегодняшних переговорах мы планируем сфокусироваться на вопросах выполнения административных процедур, связанных с северокорейским участием в Олимпиаде и Паралимпиаде», — подчеркнул он.

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Во вторник Республика Корея и КНДР обменялись списками участников сегодняшних переговоров. Южнокорейскую делегацию из трех человек возглавляет замминистра объединения Чун Хэ Сон, делегацию КНДР — заместитель председателя Комитета по мирному объединению Кореи Чон Чжон Су. В состав делегации КНДР входит также заместитель министра спорта Вон Гиль У.

В ходе встречи планируется обсудить технические детали участия представителей КНДР в Играх, вопросы размещения и логистики. Ожидается, что будет поднят вопрос и возможного совместного прохода спортсменов обеих стран под единым флагом в ходе церемоний открытия и закрытия.

В понедельник была достигнута договоренность об отправке в Южную Корею на период Олимпиады 140 артистов и музыкантов из КНДР. Планируется, что они проведут концерты в Сеуле и Канныне, где пройдет часть олимпийских соревнований.

В начале этого года в отношениях между Пхеньяном и Сеулом наметилось потепление. Впервые за два года они провели в Пханмунджоме переговоры на министерском уровне. По их итогам стороны решили, что КНДР направит на Олимпиаду в Пхёнчхане делегацию, включающую представителей властей.

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