Сеул и Пхеньян начали диалог на рабочем уровне об участии КНДР в Олимпиаде

Перед началом диалога заместитель министра объединения Республики Корея Чун Хэ Сон рассказал, что, согласно его ожиданиям, встреча пройдет в спокойном и конструктивном ключе, «в духе взаимоуважения и взаимопонимания». «На сегодняшних переговорах мы планируем сфокусироваться на вопросах выполнения административных процедур, связанных с северокорейским участием в Олимпиаде и Паралимпиаде», — подчеркнул он.

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Во вторник Республика Корея и КНДР обменялись списками участников сегодняшних переговоров. Южнокорейскую делегацию из трех человек возглавляет замминистра объединения Чун Хэ Сон, делегацию КНДР — заместитель председателя Комитета по мирному объединению Кореи Чон Чжон Су. В состав делегации КНДР входит также заместитель министра спорта Вон Гиль У.

В ходе встречи планируется обсудить технические детали участия представителей КНДР в Играх, вопросы размещения и логистики. Ожидается, что будет поднят вопрос и возможного совместного прохода спортсменов обеих стран под единым флагом в ходе церемоний открытия и закрытия.

В понедельник была достигнута договоренность об отправке в Южную Корею на период Олимпиады 140 артистов и музыкантов из КНДР. Планируется, что они проведут концерты в Сеуле и Канныне, где пройдет часть олимпийских соревнований.