Южная Корея и КНДР обсудят участие северокорейских спортсменов в ОИ

Источник: AP 2018

Рабочие переговоры на уровне заместителей министров пройдут в демилитаризованной зоне в пункте Пханмунджом на стороне Юга в оборудованном для диалога здании «Дом мира».

Принципиальная договоренность об участии северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхенчхане была достигнута 9 января на министерских переговорах в Пханмунджоме, которые прошли впервые более чем за два года. КНДР и Южная Корея условились, что помимо спортсменов на Олимпиаду поедут официальные лица, болельщики, журналисты и музыканты.

Как заявили в Сеуле, в нынешних рабочих переговорах в Пханмунджоме со стороны КНДР примут участие три человека, в том числе заместитель председателя комитета по мирному объединению родины Чон Чжон Су и заместитель министра спорта Вон Кир У.

С южнокорейской стороны с ними будет разговаривать делегация во главе с заместителем министра по делам национального объединения Чхон Хэ Соном.