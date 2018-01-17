Южная Корея и КНДР обсудят участие северокорейских спортсменов в ОИ
ТОКИО, 17 янв — РИА Новости. Южная Корея и КНДР обсудят в среду детали участия северокорейских спортсменов в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.
ТОКИО, 17 янв — РИА Новости. Южная Корея и КНДР обсудят в среду детали участия северокорейских спортсменов в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.
Рабочие переговоры на уровне заместителей министров пройдут в демилитаризованной зоне в пункте Пханмунджом на стороне Юга в оборудованном для диалога здании «Дом мира».
Принципиальная договоренность об участии северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхенчхане была достигнута 9 января на министерских переговорах в Пханмунджоме, которые прошли впервые более чем за два года. КНДР и Южная Корея условились, что помимо спортсменов на Олимпиаду поедут официальные лица, болельщики, журналисты и музыканты.
Как заявили в Сеуле, в нынешних рабочих переговорах в Пханмунджоме со стороны КНДР примут участие три человека, в том числе заместитель председателя комитета по мирному объединению родины Чон Чжон Су и заместитель министра спорта Вон Кир У.
С южнокорейской стороны с ними будет разговаривать делегация во главе с заместителем министра по делам национального объединения Чхон Хэ Соном.
Ранее на еще одних рабочих переговорах КНДР и Южная Корея смогли договориться о поездке на Олимпиаду оркестра из 140 музыкантов.