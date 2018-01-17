Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мария Шукшина вернулась на «Первый»: фото со съемок нового шоу
Пара из США сбросила больше 250 килограмм, чтобы заняться сексом
Ксения Собчак тяжело переживает разлуку с сыном
Опубликован антирейтинг кандидатов в президенты России
Образ дня: Рената Литвинова в «цветочном» платье от Balenciaga
Стареющий безработный актер: СМИ узнали о новой роли ДиКаприо
Обвиненный в изнасиловании Шурыгиной стал гостем шоу Малахова
Новый «Гелик»: Mercedes обновил легендарный внедорожник
Самые популярные автомобили в мире: рейтинг
Названа дата боя Нурмагомедова и Фергюсона за титул чемпиона UFC
Медведева начинает в Москве защиту титула чемпионки Европы
«Шикарная»: в Сети обсуждают образ Светланы Ходченковой
Валерия проводит время в Париже с дочерью и экс-женой Пригожина
Заведующий якутской больницей избил пришедшую снимать побои пациентку
Британец порвал глотку, пытаясь сдержать чихание
Что можно купить в Доминикане, продав двушку в Москве
Ипотека станет доступной для половины семей РФ
Фоторепортажи
14Денис Юсков — чемпион Европы! Лучшие кадры
10Мастер-шоу КХЛ в Астане
01:41 (мск), источник: Р-Спорт

Южная Корея и КНДР обсудят участие северокорейских спортсменов в ОИ

ТОКИО, 17 янв — РИА Новости. Южная Корея и КНДР обсудят в среду детали участия северокорейских спортсменов в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.

Источник: AP 2018

Рабочие переговоры на уровне заместителей министров пройдут в демилитаризованной зоне в пункте Пханмунджом на стороне Юга в оборудованном для диалога здании «Дом мира».

Принципиальная договоренность об участии северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхенчхане была достигнута 9 января на министерских переговорах в Пханмунджоме, которые прошли впервые более чем за два года. КНДР и Южная Корея условились, что помимо спортсменов на Олимпиаду поедут официальные лица, болельщики, журналисты и музыканты.

Как заявили в Сеуле, в нынешних рабочих переговорах в Пханмунджоме со стороны КНДР примут участие три человека, в том числе заместитель председателя комитета по мирному объединению родины Чон Чжон Су и заместитель министра спорта Вон Кир У.

С южнокорейской стороны с ними будет разговаривать делегация во главе с заместителем министра по делам национального объединения Чхон Хэ Соном.

Ранее на еще одних рабочих переговорах КНДР и Южная Корея смогли договориться о поездке на Олимпиаду оркестра из 140 музыкантов.

Такой хоккей нам нужен: горячие фото челябинской спортивной журналистки
Названа дата боя Нурмагомедова и Фергюсона за титул чемпиона UFC
Медведева начинает в Москве защиту титула чемпионки Европы
Роналдинью завершил карьеру после двух лет без большого футбола
МОК может предоставить Бьорндалену возможность выступить на ОИ
«Спартак» стал четвертым в Европе по приросту посещаемости
СМИ: Перес дал карт-бланш агенту Роналду для поиска нового клуба
СКА одержал пятую победу подряд, обыграв «Спартак»
Спорт-Экспресс
Авто
Два с «ГАКом»: главная авантюра Детройта На американский рынок рвется китайская компания GAC: не имеющая пока в США ни одного дилера, но уже ставшая героем конфуза с президентом Трампом
Hi-Tech
В Мировом океане все больше мертвых зон Участки океана, лишенные кислорода, становятся безжизненными. Год от года количество мертвых зон увеличивается
Кино
Шурыгина обиделась на Малахова: «Это подло и низко, я считаю» Резонансная история получила продолжение после досрочного освобождения Сергея Семенова, который пришел в шоу Малахова, а Шурыгина посетила «Пусть говорят» с Борисовым
Недвижимость
В Китае взорвали христианскую церковь. Почему - никто не объяснил
В Уфе снесли жилой дом, пока хозяин был в командировке
Британская семья не дает Абрамовичу построить самый дорогой стадион в Европе
Минприроды не исключает отказ от мусоропроводов в многоэтажках
Леди
Звезды, которые ограничили знакомство друг с другом одним свиданием Из некоторых знаменитостей могли бы получиться неплохие пары. Но, увы, их общение закончилось после одного единственного свидания.
Дети
Иглесиас и Курникова показали новорожденных детей Знаменитые родители поделились милыми снимками в микроблогах.  
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь