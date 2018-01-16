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16 января, источник: БЕЛТА

В зимних Играх в Пхенчхане планируют выступить 29 белорусских атлетов в шести видах спорта

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане планируют выступить 29 белорусских атлетов в шести видах спорта, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Сегодня состоялось заседание исполкома Национального олимпийского комитета, на котором обсуждался вопрос о готовности белорусских атлетов к участию в XXIII зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане (Республика Корея). На заседании утвержден предварительный состав спортивной делегации и комплект спортивной экипировки общего назначения для команды.

Как пояснили в НОК, планируется, что 29 атлетов выступят в шести видах спорта: биатлон, горнолыжный спорт, конькобежный спорт, лыжные гонки, фристайл, шорт-трек.

На сегодняшний день официально подтверждены следующие лицензии (квоты) на Олимпийские игры: биатлон, конькобежный спорт, шорт-трек. Во всех остальных видах спорта лицензии являются промежуточными. Окончательное количество лицензий на зимние Олимпийские игры будет известно в конце января. Состав участников Игр по фристайлу и лыжным гонкам определится после 23 января по итогам участия в соревнованиях согласно международному рейтингу.

Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.

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