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08:42 (мск), источник: Р-Спорт

Комиссия МОК решит, смогут ли атлеты из России использовать флаг и гимн СССР на ОИ

ЖЕНЕВА, 16 янв — РИА Новости, Елизавета Исакова. Вопрос об использовании советской символики российскими спортсменами на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане будет решаться специальной комиссией Международного олимпийского комитета по атлетам из России, сообщили РИА Новости в пресс-службе МОК.

Источник: РИА "Новости"

В связи с запретом на использование российской символики для спортсменов пользователи интернета предложили приехать на ОИ и Пхенчхан с флагом и гимном СССР, тем более, что музыка прежнего и нового гимнов совпадает.

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«Все подобные вопросы рассматриваются рабочей Группой по спортсменам-олимпийцам из России. МОК в свое время выпустит руководящие принципы по реализации решений группы, как было указано в заявлении исполнительного комитета МОК от 5 декабря», — заявили в пресс-службе на вопрос о том, возможно ли использование советской символики, флага и гимна СССР российскими спортсменами и их болельщиками на Олимпиаде-2018.

Исполком МОК 5 декабря принял решение о допуске «чистых» атлетов из России на Олимпиаду-2018 под олимпийским флагом при выполнении определенных условий и в статусе «спортсмены-олимпийцы из России». На церемониях награждения при этом будет играть олимпийский гимн. Допуском российских спортсменов занимается специально созданная комиссия МОК.

Спортсмены поедут на Олимпиаду с флагом и гимном в сердце
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