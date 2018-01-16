Олимпийский отбор в суде: что ждет российских атлетов в CAS?

Источник: AFP 2018

До конца месяца СAS рассмотрит в Лозанне рекордное количество российских дел. В период с 22 по 28 января в суде будут заслушаны 43 апелляции от наших спортсменов, которые были пожизненно дисквалифицированы и признаны виновными в нарушении антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи. Этих россиян «приговорила» комиссия МОК под руководством Денниса Освальда.

Есть и вторая категория желающих судиться — спортсмены, имевшие дисквалификации в прошлом. Выступать на соревнованиях им никто не запрещает, но, согласно рекомендации, комиссия МОК не станет приглашать их для участия в Играх в Пхенчхане. Под эту санкцию попадают лидеры сборной России по конькобежному спорту — Павел Кулижников и Денис Юсков, биатлонисты Александр Логинов и Ирина Старых, шорт-трекистка Татьяна Бородулина, опытнейший прыгун с трамплина Дмитрий Васильев, олимпийский чемпион по лыжным гонкам Евгений Дементьев. Впрочем, последний сейчас на международных соревнованиях все равно не выступает, и апелляций в итоге будет шесть.

Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов сообщил, что слушания по делам Юскова и Кулижникова состоятся 20 января. Еще несколько дней займет принятие решения. То есть эти спортсмены тоже будут дожидаться вердикта по поводу своего будущего до самого последнего момента.

«ЖЕРТВЫ» ОСВАЛЬДА. РОДЧЕНКОВ ПРОДОЛЖАЕТ СКРЫВАТЬСЯ

Решающим фактором в рассмотрении 43 дел по комиссии Освальда станет участие в слушаниях CAS главного свидетеля и информатора — бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Напомним, во время рассмотрения дел в МОК беглый ученый не присутствовал и прислал свои показания в письменном виде. Тогда это стало главным объектом возражения для наших адвокатов. А, например, комиссия Международной федерации бобслея и скелетона на этом основании не стала запрещать нашим спортсменам участвовать в Кубке мира.

Родченков, очевидно, понимает, что, если продолжит в том же духе, риск проиграть в CAS очень велик. Поэтому его американский представитель сделал заявление, что информатор готов дать показания на слушаниях, но только в режиме аудиосвязи, даже без видеотрансляции. Это ставит под вопрос саму идентичность свидетеля: если информатора нельзя увидеть на экране, где гарантия, что показания будет давать именно он? Тем более перекрестный допрос в таком формате тоже крайне затруднителен.

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Но в общем-то чем более ограниченным будет присутствие Родченкова в CAS, тем выше шансы российских спортсменов на успех. Спортивный арбитраж всегда был очень внимателен к дисциплинарным тонкостям. Если главный свидетель не сможет дать полноценных показаний и ответить на вопросы тех, кого он обвинил, это огромный аргумент для того, чтобы признать наших спортсменов невиновными.

Неоднозначной получилась ситуация и с рассмотрением в CAS дела российского бобслеиста Максима Белугина. Изначально сообщалось, что Белугин вообще решил не подавать апелляции. Но в итоге она все-таки была подана, просто интересы спортсмена будет представлять другая адвокатская контора. Если остальные 42 «жертвы» Освальда работают со швейцарской фирмой «Шеллинберг», Белугин сотрудничает также со швейцарским адвокатом Клодом Рамони. Он известен, в частности, тем, что представлял интересы Екатерины Юрьевой и других российских биатлонистов на слушаниях в CAS в 2009 году.

— Я не вникал в детали, так как вплотную этим делом занимаются в федерации, — заявил «СЭ» Максим Белугин. — Но знаю, что апелляция подана.

— Вы можете подтвердить информацию о том, что вы оказались единственным нашим олимпийцем, у кого в пробах были найдены запрещенные вещества, а не только царапины?

— Вот смотрите, я сдавал пробы 15 и 17 февраля, обе были «чистыми». А теперь спустя четыре года там что-то обнаружили. Как это?! Я никакого Родченкова вообще не знаю. Царапин на пробах тоже нет, как я понял. Все очень запутанно и непонятно…

«ЖЕРТВЫ» КОМИССИИ. ПАРАДОКС БОРОДУЛИНОЙ

Отдельно будут рассматриваться дела шестерых наших олимпийцев, которые имели в прошлом допинговые дисквалификации. Самыми драматичными могут стать истории двух конькобежцев — чемпионов мира Дениса Юскова и Павла Кулижникова. Юсков в юности получил дисквалификацию за марихуану, Кулижников — за стимулятор, который содержался в «загрязненном» спортивном питании. Оба проступка были явно непредумышленными, плюс наказание за них тоже стало крайне суровым. Юсков в итоге пропустил тогда три года, а Кулижников — два.

Или возьмем случай многократной чемпионки Европы Татьяны Бородулиной. В 2006-м она трижды пропустила внесоревновательный допинг-контроль. Вины спортсменки в этом, скорее всего, не было: электронная система ADAMS тогда не существовала, информацию о местонахождении нужно было предоставлять вручную и довольно сложным путем. Вскоре после этого Бородулина, отбыв несколько месяцев дисквалификации, стала выступать за Австралию и вернулась на родину только пять лет назад. Если те месяцы будут стоить 33-летней спортсменке целой Олимпиады — большего парадокса сложно себе представить.

СРОКИ. МОМЕНТ ИСТИНЫ — 31 ЯНВАРЯ

Последний срок, после которого МОК утвердит нашу заявку на Олимпиаду — 28 января. Полностью все судебные решения из CAS мы получим до 31 января. Нетрудно сделать вывод, что три дня разницы могут оказаться решающими. И вовсе не исключен вариант, при котором CAS кого-то оправдает — а внести его в заявку уже не будет никакой возможности.

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— МОК утверждает, что вопрос приглашения тех или иных спортсменов на Олимпийские игры является исключительно его зоной ответственности, — заявил «СЭ» известный спортивный юрист Артем Пацев. — То есть даже если кого-то из списка Освальда оправдают до 28 января, совершенно не факт, что этот человек получит приглашение на Олимпиаду. МОК может без объяснения причин просто отказать в приглашении атлету. Для этого и существует вторая комиссия, которая не имеет права вносить кого-то в список приглашенных, но зато может оттуда вычеркивать.