«Введение санкций в отношении WADA — политическая акция»

Источник: Reuters

Россия планирует призвать некоторых чиновников Всемирного антидопингового агентства (WADA) к ответу и ввести в их отношении по окончании Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане ограничительные меры. Об этом сообщил председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов, подчеркнувший, что сейчас проходит определение тех лиц, которые стоят за недопуском сборной России до Игры-2018.

По словам Климова, в текущий момент изучается и возможная причастность к решению WADA руководителя Федерального бюро расследований США Роберта Мюллера, расследующего якобы вмешательство России во внутренние дела США.

Как отметил член Совфеда, речь здесь может идти о персональных мерах по отношению к виновникам отстранения сборной страны от главных зимних стартов четырехлетия — в том числе и возбуждении уголовных дел, а также запрете въезда на территорию России.

При этом далеко не все одобрили данную инициативу.

Так, например, депутат Госдумы и первый вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Олег Смолин в интервью «Газете.Ru» выразил мнение, что возможное введение санкций в адрес иностранных чиновников помогут отечественному спорту в решении создавшейся проблемы.

«Здесь есть две разные позиции. Во-первых, я уверен, что решения в отношении российских спортсменов являются несправедливыми, принятыми вопреки европейских ценностям.

Введен принцип коллективной ответственности, ведь не важно, виноват ты или нет, не важно, доказана твоя вина или нет,

значимым здесь является лишь попадание в доклад Ричарда Макларена, либо в доносы господина Григория Родченкова, которого нужно было отдавать под суд, а не помогать ему с работой во главе Московской антидопинговой лаборатории — и это, я считаю, главный российский грех.

В то же время нельзя забывать, что политика — искусство возможного. Думаю, что та позиция, которую заняли президент и его администрация, поскрипев зубами, по принятию некоторых условий, диктуемых российскому спорту, к сожалению, но все-таки правильная.

Поэтому мне не кажется, что введение санкций в отношении WADA, Международного олимпийского комитета (МОК) и Международного паралимпийского комитета (МПК), который, кстати, грешен еще больше МОК, нам помогут в решении проблемы. К сожалению, мы совершили ошибки — по тому же Родченкову, например — и теперь вынуждены искать варианты выхода, а не действовать по принципу Высоцкого «есть только вход — и то не тот».

Конечно, мы можем предъявить любые претензии и ввести любые санкции, да вот только ни WADA, ни МОК, ни МПК мы с территории России достать не сумеем, — заявил Смолин.

Подобное мнение выразил и призер Олимпиады-2006 в лыжных гонках Иван Алыпов, подчеркнувший, что тема с ограничительными мерами хоть и интересна СМИ, но к чему-то позитивному не приведет.

«Мое мнение, что санкции вообще ни к чему хорошему никогда не приводят. Кроме того, сама суть санкций в отношении людей, которые наиболее причастны к недопуску России на ОИ-2018… Что им можно сделать? Не пустить к нам в страну? Не думаю, что для них это будет каким-то огромным оскорблением и будет иметь какую-то важность.

Так что этот ответный жест, на мой взгляд, будет лишь освещаться в СМИ, но не более того. Хуже от этого никому не станет. И к дополнительной работе, решению вопроса он, конечно, тоже не будет сближать, — сказал лыжник.

В свою очередь политолог Вячеслав Смирнов назвал потенциальные санкции в отношении чиновников WADA «чисто политической акцией».

«Вопрос достаточно спорный, так как есть мнение, что вне зависимости от происходящего с нашим спортом и применяемых или же, напротив, неприменяемых Россией санкций лучше не будет — то есть WADA в любом случае будет негативно относиться к отечественному спорту и ничего не изменит. Поэтому данная акция — некий политический ответ, обоснованный определенным давлением на нас, и ничего в этом плохого или сверхординарного нет. Отношение агентства хуже к нам уже не будет.

Конечно, можно их привлекать к ответственности, вводить против них санкции, но это наши чиновники, как правило, хотят уехать куда-нибудь в Америку, а не американские — поселиться в России. Так что это чисто политическая акция, — отметил он.

Напомним, что в результате длительных разбирательств WADA и МОК сборная России была отстранена от Олимпийских игр в Пхенчхане — в Южную Корею в предстоящем феврале отправятся исключительно те россияне, у которых не будет допингового прошлого и которых одобрит комитет.