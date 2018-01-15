Пхенчхан наступает. Как северокорейские ниндзя спасут Олимпиаду

Источник: Reuters

До старта Олимпийских игр в Пхёнчхане остаётся уже меньше месяца — церемония открытия соревнований состоится 9 февраля. А это значит, что нужно держать руку на пульсе и отслеживать главные события, которые происходят в мире зимнего спорта в преддверии главных соревнований четырёхлетия. Вспоминаем и анализируем главные предолимпийские события минувшей недели: победы российских шорт-трекистов, сенсации в горных лыжах и сноуборде, решение Северной Кореи об участии в Олимпиаде и очередной поворот в истории Макларена и его докладов.

Шорт-трек заряжает позитивом

Минувшая неделя с точки зрения спортивных результатов получилась богатой на медали для россиян. И если вы были увлечены только биатлоном, где сборная России в текущем сезоне, увы, не блещет, то многое пропустили. В первую очередь речь идёт о чемпионате Европы по шорт-треку. На Олимпиаде в Сочи этот вид спорта принёс в российскую копилку львиную долю медалей (и ни одну из них никто пока не отнял!), и на Играх в Пхёнчхане россияне, вероятно, будут почти в каждой дисциплине бороться за пьедестал. На турнире в Дрездене сборная России завоевала девять наград, две из которых золотые: Софья Просвирнова выиграла 3000 метров, а женская четвёрка — эстафету. В порядке и звёзды мужской команды Виктор Ан и Семён Елистратов — оба добыли серебро в эстафете и по медали в личных дистанциях. Так что уже сейчас вам стоит изучить олимпийское расписание соревнований по шорт-треку.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bd8J0zqHCIA/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bd8J0zqHCIA/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Вот и подошёл к концу Чемпионат Европы. В самый последний момент мне удалось вырвать личную медаль в многоборье, но это не главное, ведь мы с девчонками вернули титул Чемпионок Европы в эстафете! Спасибо всем кто болел у экранов! Вы лучшие?</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/sofia_prosvirnova/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Sofia Prosvirnova</a> (@sofia_prosvirnova) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-01-14T18:26:58+00:00">Янв 14, 2018 at 10:26 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В лыжных гонках Устюгов почти полностью восстановился от полученной недавно травмы спины, но и его партнёры времени даром не теряли. Андрей Краснов и Глеб Ретивых всё в том же Дрездене завоевали бронзовую награду в командном спринте свободным стилем. Россияне до последних метров дистанции сохраняли шансы за победу, но уступили Италии и Швеции.

Также нельзя не отметить, что в Оберхофе российские саночники подтвердили свой класс и притязания на олимпийские медали. Семён Павличенко занял второе место, уступив лишь немцу Феликсу Лоху, а Роман Репилов финишировал пятым. В общем зачёте Кубка мира Семён за два этапа до финиша сохраняет третью позицию, Репилов — пятый.

Россыпь дебютных побед

Если успех российского спортсмена приятная новость, то успех сенсационный приятен вдвойне. Горнолыжники редко радуют наших болельщиков, однако Павлу Трихичеву удалось удивить всех: не только своих поклонников, но и конкурентов. На этапе Кубка мира в Венгене Павел завоевал серебряную медаль в комбинации — сочетании скоростного спуска и слалома. Для самого спортсмена этот подиум стал первым в карьере, а для сборной России — первым с января 2017-го, когда Хорошилов завоевал две бронзы в слаломе.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bd3GX1lAJuZ/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.42424242424243% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bd3GX1lAJuZ/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Finally I’ve got my luck! I have so many words to say and a lot of messages in my phone. Thank you guys to support. And thanks to all of my team for at long and hard work in lats 4 years!</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/pavel_trikhichev/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Павел Трихичев</a> (@pavel_trikhichev) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-01-12T19:20:35+00:00">Янв 12, 2018 at 11:20 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В другом лыжном виде спорта — фристайле — россияне также добились в минувшие выходные серьёзного успеха. Максим Буров выиграл этап Кубка мира в США в лыжной акробатике, а Кристина Спиридонова там же заняла второе место. Стоит отметить, что Буров в преддверии Олимпиады не просто впервые в карьере завоевал золото этапа Кубка мира, но и возглавил общий зачёт турнира в своей дисциплине. Отличная новость за месяц до Пхёнчхана.

Не обошлось без дебютной победы и в сноуборде. 17-летний Дмитрий Логинов выиграл этап Кубка мира в Бад-Гаштайне в параллельном слаломе. Успех соотечественника поддержали более опытные спортсмены — Андрей Соболев и Екатерина Тудегешева. В активе сборной России также и два четвёртых места в параллельном слаломе. Если с такими результатами у наших сноубордистов не будет награды Олимпиады в этой дисциплине, можно будет лишь безутешно горевать.

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КНДР решила: Олимпиаде быть!

Когда речь идёт об Олимпиаде в Южной Корее, чистым спортом дело не ограничивается. Приходится говорить и о политике, причём не только о кампании против России, а о глобальных процессах, которые могут привести к войне и большой трагедии. К счастью, первые недели 2018 года позволяют говорить о том, что угроза вооружённых столкновений на корейском полуострове во время Олимпийских игр практически исчезает. Дело в том, что на фоне потепления отношений между Южной Кореей и КНДР было принято решение о приезде северокорейской делегации в Пхёнчхан. Уже известно, что в её состав войдут не только спортсмены, чиновники МОК и журналисты, но и музыканты, а также команда по тхэквондо, которая планирует выступить с демонстрационной программой. Этакие местные ниндзя. Скорее всего, эта команда будет более многочисленной, чем олимпийский состав сборной, в котором на данный момент лишь два фигуриста. Впрочем, и их достаточно, ведь лучший способ устранить северокорейскую угрозу Олимпиаде — вовлечь саму Северную Корею в Игры-2018. На данный момент это получается.

Борьба с допингом — политический заказ

Ну и, конечно, куда же без темы России и допинга? Это уже постоянный фон при подготовке к Олимпиаде, от которого никуда не деться и к которому уже все привыкли. В начале прошлой недели хакерская группировка Fancy Bears опубликовала новую порцию документов и переписок, добавляющих штрихи к портретам некоторых официальных лиц, сражающихся с допингом в России. В частности директор МОК по правовым вопросам Говард Ступп назвал работу Ричарда Макларена в отношении нашей страны — политическим заказом, направленный на дискредитацию МОК и всего олимпийского движения. В МОК комментировать утечку отказались.