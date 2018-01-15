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14:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Пхенчхан наступает. Как северокорейские ниндзя спасут Олимпиаду

Северная Корея решила, что Олимпиаде быть. А сенсация в горных лыжах и победы в шорт-треке и акробатике показали, что Россию не сломать.

Источник: Reuters

До старта Олимпийских игр в Пхёнчхане остаётся уже меньше месяца — церемония открытия соревнований состоится 9 февраля. А это значит, что нужно держать руку на пульсе и отслеживать главные события, которые происходят в мире зимнего спорта в преддверии главных соревнований четырёхлетия. Вспоминаем и анализируем главные предолимпийские события минувшей недели: победы российских шорт-трекистов, сенсации в горных лыжах и сноуборде, решение Северной Кореи об участии в Олимпиаде и очередной поворот в истории Макларена и его докладов.

Шорт-трек заряжает позитивом

Минувшая неделя с точки зрения спортивных результатов получилась богатой на медали для россиян. И если вы были увлечены только биатлоном, где сборная России в текущем сезоне, увы, не блещет, то многое пропустили. В первую очередь речь идёт о чемпионате Европы по шорт-треку. На Олимпиаде в Сочи этот вид спорта принёс в российскую копилку львиную долю медалей (и ни одну из них никто пока не отнял!), и на Играх в Пхёнчхане россияне, вероятно, будут почти в каждой дисциплине бороться за пьедестал. На турнире в Дрездене сборная России завоевала девять наград, две из которых золотые: Софья Просвирнова выиграла 3000 метров, а женская четвёрка — эстафету. В порядке и звёзды мужской команды Виктор Ан и Семён Елистратов — оба добыли серебро в эстафете и по медали в личных дистанциях. Так что уже сейчас вам стоит изучить олимпийское расписание соревнований по шорт-треку.

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В лыжных гонках Устюгов почти полностью восстановился от полученной недавно травмы спины, но и его партнёры времени даром не теряли. Андрей Краснов и Глеб Ретивых всё в том же Дрездене завоевали бронзовую награду в командном спринте свободным стилем. Россияне до последних метров дистанции сохраняли шансы за победу, но уступили Италии и Швеции.

Также нельзя не отметить, что в Оберхофе российские саночники подтвердили свой класс и притязания на олимпийские медали. Семён Павличенко занял второе место, уступив лишь немцу Феликсу Лоху, а Роман Репилов финишировал пятым. В общем зачёте Кубка мира Семён за два этапа до финиша сохраняет третью позицию, Репилов — пятый.

Россыпь дебютных побед

Если успех российского спортсмена приятная новость, то успех сенсационный приятен вдвойне. Горнолыжники редко радуют наших болельщиков, однако Павлу Трихичеву удалось удивить всех: не только своих поклонников, но и конкурентов. На этапе Кубка мира в Венгене Павел завоевал серебряную медаль в комбинации — сочетании скоростного спуска и слалома. Для самого спортсмена этот подиум стал первым в карьере, а для сборной России — первым с января 2017-го, когда Хорошилов завоевал две бронзы в слаломе.

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В другом лыжном виде спорта — фристайле — россияне также добились в минувшие выходные серьёзного успеха. Максим Буров выиграл этап Кубка мира в США в лыжной акробатике, а Кристина Спиридонова там же заняла второе место. Стоит отметить, что Буров в преддверии Олимпиады не просто впервые в карьере завоевал золото этапа Кубка мира, но и возглавил общий зачёт турнира в своей дисциплине. Отличная новость за месяц до Пхёнчхана.

Не обошлось без дебютной победы и в сноуборде. 17-летний Дмитрий Логинов выиграл этап Кубка мира в Бад-Гаштайне в параллельном слаломе. Успех соотечественника поддержали более опытные спортсмены — Андрей Соболев и Екатерина Тудегешева. В активе сборной России также и два четвёртых места в параллельном слаломе. Если с такими результатами у наших сноубордистов не будет награды Олимпиады в этой дисциплине, можно будет лишь безутешно горевать.

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КНДР решила: Олимпиаде быть!

Когда речь идёт об Олимпиаде в Южной Корее, чистым спортом дело не ограничивается. Приходится говорить и о политике, причём не только о кампании против России, а о глобальных процессах, которые могут привести к войне и большой трагедии. К счастью, первые недели 2018 года позволяют говорить о том, что угроза вооружённых столкновений на корейском полуострове во время Олимпийских игр практически исчезает. Дело в том, что на фоне потепления отношений между Южной Кореей и КНДР было принято решение о приезде северокорейской делегации в Пхёнчхан. Уже известно, что в её состав войдут не только спортсмены, чиновники МОК и журналисты, но и музыканты, а также команда по тхэквондо, которая планирует выступить с демонстрационной программой. Этакие местные ниндзя. Скорее всего, эта команда будет более многочисленной, чем олимпийский состав сборной, в котором на данный момент лишь два фигуриста. Впрочем, и их достаточно, ведь лучший способ устранить северокорейскую угрозу Олимпиаде — вовлечь саму Северную Корею в Игры-2018. На данный момент это получается.

Борьба с допингом — политический заказ

Ну и, конечно, куда же без темы России и допинга? Это уже постоянный фон при подготовке к Олимпиаде, от которого никуда не деться и к которому уже все привыкли. В начале прошлой недели хакерская группировка Fancy Bears опубликовала новую порцию документов и переписок, добавляющих штрихи к портретам некоторых официальных лиц, сражающихся с допингом в России. В частности директор МОК по правовым вопросам Говард Ступп назвал работу Ричарда Макларена в отношении нашей страны — политическим заказом, направленный на дискредитацию МОК и всего олимпийского движения. В МОК комментировать утечку отказались.

Понятно, что историю с Fancy Bears попытаются замять или переложить на мифических хакеров из России. А вот слушания по делам российских спортсменов осязаемы и никуда не исчезнут. Стала известна дата разбирательств по ситуациям двух российских конькобежцев: Павла Кулижникова и Дениса Юскова, ранее попадавшихся на допинге и теперь рискующих не поехать на Олимпийские игры. Ясное дело, что никакой результат слушаний не гарантирует им поездку на Игры в Корею, ведь только МОК будет решать, кому выдавать приглашения. Но надежда, как говорится, умирает последней. Хочется, чтобы мировые лидеры в Пхёнчхан всё-таки поехали.

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