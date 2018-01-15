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08:11 (мск), источник: Известия

Россия займется WADA после Олимпиады

Москва прорабатывает санкции против порядка десяти человек, причастных к отстранению российской сборной от Игр в Пхенчхане.

Источник: Известия

Москва призовет некоторых функционеров Всемирного антидопингового агентства (WADA) к ответу и после завершения Олимпийских игр введет против них ограничительные меры. Об этом «Известиям» рассказал председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов. По его словам, сейчас идет процесс определения людей, которые стоят за отстранением сборной РФ от Игр в Южной Корее. Два информированных парламентских источника подчеркнули в беседе с «Известиями», что речь может идти «о почти десятке персон» и не все они — функционеры агентства. Кроме того, в Совете Федерации «Известиям» сообщили, что изучат вопрос возможной причастности к решению WADA американского ФБР и спецпрокурора США Роберта Мюллера.

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Сенатор Андрей Климов заявил «Известиям», что решение о привлечении к ответственности лиц, виновных в отстранении российской сборной от Игр, было принято 12 декабря на собрании парламентариев, спортсменов и дипломатов.

— Мы должны вывести на божий свет людей, которые за спиной Международного олимпийского комитета (МОК), используя WADA, подталкивали к отстранению нашей сборной. Мы поставили задачу и на данный момент решаем ее на основе проверенных фактов. Были люди, которые своими действиями привели к тому, что против наших спортсменов были приняты жесткие меры. Нужно вывести их на чистую воду и принять соответствующие меры. Однако с этим не нужно спешить. Сейчас самое главное, чтобы наши спортсмены могли достойно выступить. А после окончания Олимпийских игр и олимпийского цикла мы определим виновных и раздадим всем по заслугам, — отметил Андрей Климов.

Два информированных парламентских источника, принимавших участие в собрании 12 декабря, рассказали «Известиям», что речь может идти о персональных мерах, в частности возбуждении дел, в том числе уголовных, и ограничении въезда на территорию РФ. По словам собеседников, речь идет не только об отдельных чиновниках WADA, а о персонажах, которые так или иначе принимали участие в деятельности, которая привела к несправедливому отстранению сборной от Олимпиады.

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Источник напомнил, что СК РФ уже завел уголовное дело против информатора WADA Григория Родченкова. «Речь идет о почти десятке человек, чью деятельность необходимо изучить. Среди них есть граждане США и Великобритании», — сказал один из собеседников.

Андрей Климов также обратил внимание на информацию о причастности к решению агентства американского ФБР и спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего якобы вмешательство России во внутренние дела США.

— Сенатор Виктор Озеров изучает возможную причастность Мюллера к решению WADA. После того как будет проведен анализ появившейся информации, мы доложим о ней, — подчеркнул он.

Накануне группа хакеров Fancy Bears сообщила, что комиссия WADA во главе с Ричардом Маклареном тесно сотрудничала с ФБР, в частности, с экс-директором бюро, спецпрокурором Робертом Мюллером. Хакеры, ссылаясь на документы, делают вывод о том, что США также пытаются усилить присутствие в руководстве международных спортивных организаций представителей англоязычных стран.

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— Больше половины руководящего состава WADA — представители стран — членов военно-политического альянса НАТО (президент WADA — британец сэр Крейг Риди, вице-президент — Линда Хеллеланд из Норвегии. Среди 38 членов высшего органа WADA нет ни одного представителя РФ. — «Известия»), цель которого — борьба с РФ. И это при том, что НАТО представляет собой лишь одну десятую мирового населения. Согласитесь, весьма странная пропорция. Я не утверждаю, что каждый из них работает тайным агентом альянса, но на практике-то получается именно так, — отметил Андрей Климов.

Депутат Госдумы олимпийская чемпионка Светлана Журова не сомневается, что решение WADA было политизированным и связано оно больше с вопросами международной политики, нежели со спортом. Президент Владимир Путин, комментируя решение об отстранении РФ от Игр, заявил, что это выглядит «как абсолютно срежиссированное и политически мотивированное решение». 5 декабря МОК на основе докладов WADA отстранил Россию от участия в Олимпийских играх в Пхенчхане, которые состоятся 9—25 февраля.

Москва ответит санкциями за отстранение российской сборной от ОИ-2018
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