Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эмма Уотсон: «Я испытала весь спектр сексуальных домогательств»
В Петербурге женщина 5 часов ждала помощи в приемном отделении и умерла
Одевающую дочек в одинаковые наряды маму затравили в соцсетях
«Смертельное селфи» гимнастки из КНДР, облетевшее все СМИ
Жена Хью Джекмана вышла в свет в причудливом наряде
FP: США проморгали угрозу похлеще России и Китая
Хакеры взломали МОК: отстранение РФ было заказом
«Патриот» для богатых — неизвестная разработка марки УАЗ (фото)
Автосалон в Детройте: 8 главных премьер
Месси стал первым игроком в истории с окладом более € 100 млн
У «Локо» уведут Фернандеша? Пять главных трансферных слухов дня
Дочь Кончаловского и Толкалиной похудела на 30 килограммов
Кидман, Уизерспун и другие звезды на церемонии вручения премии
Люди определили больных по лицу
Названа опасность дневного сна
Малоэтажная Россия: почему у нас пока так не строят
В Китае взорвали христианскую церковь
Фоторепортажи
15«Химки» проиграли «Реалу» в Евролиге
10«Барселона» обыграла «Реал» в класико
12 января, источник: ТАСС

СМИ: Около 20 человек войдут в состав спортивной делегации КНДР на ОИ-2018

ТАСС, 12 января. Спортивная делегация КНДР на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане будет состоять из 20 человек. Об этом сообщает южнокорейское издание The Hankyoreh.

Источник: ИТАР-ТАСС

По информации издания, в состав делегации войдут 10 спортсменов и 10 чиновников. Единственную олимпийскую лицензию пока завоевали выступающие в соревнованиях спортивных пар фигуристы Тхэ Ок Ем и Чу Сик Ким. Пройти отбор на Олимпийские игры могут еще несколько атлетов.

Кроме того, КНДР собирается направить на зимнюю Олимпиаду своих танцоров и музыкантов, а также демонстрационную команду мастеров по тхэквондо. Представители страны запросили разрешения доставить некоторых своих представителей на самолете.

Численность и состав делегации стороны обсудят 20 января на совещании Международного олимпийского комитета (МОК) с представителями Национальных олимпийских комитетов Южной Кореи и КНДР, которое пройдет в Лозанне. В нем также будут участвовать высокопоставленные чиновники из Южной Кореи и КНДР. Заседание будет проходить под председательством президента МОК Томаса Баха.

Во вторник прошел первый раунд диалога по нормализации отношений между Республикой Корея и КНДР. По итогам переговоров стороны договорились о возобновлении работы горячей линии связи между военными двух стран, проведении консультаций о снижении напряженности на границе, а также о том, что КНДР направит в феврале на Олимпиаду в Пхёнчхан представительную правительственную делегацию, демонстрационную команду спортсменов по тхэквондо, болельщиков и группу поддержки.

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля.

 Теперь МОК недоволен красным цветом и подозрительными русскими мотивами
Манчини не исключил, что уже летом уйдет из "Зенита"
Глоток воздуха: Шипулин добывает бронзу в эстафете
Миссия Клоппа — остановить Гвардьолу: превью футбольного уикэнда
Месси стал первым игроком в истории с окладом более € 100 млн
У «Локо» уведут Фернандеша? Пять главных трансферных слухов дня
В снегах Азии: юбилейный Матч звезд КХЛ пройдет в Астане
Выступавшая против россиян Коукалова пропустит Олимпийские игры
Российские хоккеистки не смогли выйти в финал молодежного ЧМ
Новости
Авто
Как сделать «буханку» из японского микроавтобуса (фото) За подобные переделки фанаты уазовской модели из Японии готовы заплатить немалые деньги
Hi-Tech
Самые «дикие» гаджеты CES 2018 На выставке не обошлось без курьезов
Кино
Обвиненный в изнасиловании Шурыгиной стал гостем шоу Малахова Досрочно освобожденный Сергей Семенов принял участие в записи «Прямого эфира с Андреем Малаховым»
Недвижимость
Малоэтажная Россия: почему у нас пока так не строят
«Самое страшное - звук»: американец снял сход селя на свой дом
Британская семья не дает Абрамовичу построить самый дорогой стадион в Европе
В Уфе снесли жилой дом, пока хозяин был в командировке
Леди
Нет времени объяснять: звезды, которые слишком быстро сыграли свадьбу Опыт этих знаменитостей (почти всех) доказывает: лучше уж потянуть с церемонией, чем бежать под венец с тем, кого едва знаешь.
Дети
Слухи о беременности жены Дмитрия Тарасова подтвердились Журналисты «застукали» Анастасию Костенко во время похода на УЗИ.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь