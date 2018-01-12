СМИ: Около 20 человек войдут в состав спортивной делегации КНДР на ОИ-2018

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По информации издания, в состав делегации войдут 10 спортсменов и 10 чиновников. Единственную олимпийскую лицензию пока завоевали выступающие в соревнованиях спортивных пар фигуристы Тхэ Ок Ем и Чу Сик Ким. Пройти отбор на Олимпийские игры могут еще несколько атлетов.

Кроме того, КНДР собирается направить на зимнюю Олимпиаду своих танцоров и музыкантов, а также демонстрационную команду мастеров по тхэквондо. Представители страны запросили разрешения доставить некоторых своих представителей на самолете.

Численность и состав делегации стороны обсудят 20 января на совещании Международного олимпийского комитета (МОК) с представителями Национальных олимпийских комитетов Южной Кореи и КНДР, которое пройдет в Лозанне. В нем также будут участвовать высокопоставленные чиновники из Южной Кореи и КНДР. Заседание будет проходить под председательством президента МОК Томаса Баха.

Во вторник прошел первый раунд диалога по нормализации отношений между Республикой Корея и КНДР. По итогам переговоров стороны договорились о возобновлении работы горячей линии связи между военными двух стран, проведении консультаций о снижении напряженности на границе, а также о том, что КНДР направит в феврале на Олимпиаду в Пхёнчхан представительную правительственную делегацию, демонстрационную команду спортсменов по тхэквондо, болельщиков и группу поддержки.