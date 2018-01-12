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12 января, источник: Lenta.Ru

Предсказан результат россиян на Олимпиаде-2018

Компания Gracenote, занимающаяся аналитикой в сфере развлечений и спорта, опубликовала версию «виртуального подиума Пхенчхана» — прогноза медального зачета Олимпийских игр 2018 года. Об этом сообщается на сайте организации.

Источник: Reuters

«В неофициальном командном зачете команда “Олимпийских атлетов из России” (ОАР) завоюет лишь 19 медалей — четыре золотых, шесть серебряных и девять бронзовых», — заявили представители компании. Они спрогнозировали российским спортсменам три золотые медали в конькобежном спорте и одну в фигурном катании.

Аналитики Gracenote предсказали, что российские спортсмены займут шестое место в общекомандном медальном зачете. На первое место компания поставила сборную Германии, второе место отдала норвежцам, третье — США.

5 декабря исполком Международного олимпийского комитета отстранил сборную России от участия в Играх 2018 года. Под олимпийским флагом смогут выступить только те, кто докажет непричастность к допинговым махинациям.

Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.

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