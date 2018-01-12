Предсказан результат россиян на Олимпиаде-2018

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«В неофициальном командном зачете команда “Олимпийских атлетов из России” (ОАР) завоюет лишь 19 медалей — четыре золотых, шесть серебряных и девять бронзовых», — заявили представители компании. Они спрогнозировали российским спортсменам три золотые медали в конькобежном спорте и одну в фигурном катании.

Аналитики Gracenote предсказали, что российские спортсмены займут шестое место в общекомандном медальном зачете. На первое место компания поставила сборную Германии, второе место отдала норвежцам, третье — США.

5 декабря исполком Международного олимпийского комитета отстранил сборную России от участия в Играх 2018 года. Под олимпийским флагом смогут выступить только те, кто докажет непричастность к допинговым махинациям.