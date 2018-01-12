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11:29 (мск), источник: ТАСС

Паралимпийский комитет Южной Кореи работает над приглашением атлетов КНДР на Игры-2018

ТАСС, 12 января. Паралимпийский комитет Южной Кореи прилагает все усилия для того, чтобы спортсмены КНДР смогли принять участие в Паралимпиаде, которая пройдет в марте в Пхёнчхане. Об этом сообщает Yonhap.

«Мы прилагаем различные усилия для участия КНДР в Паралимпиаде, в том числе отправляем приглашения через Международный паралимпийский комитет (МПК)», — заявили в Паралимпийском комитете Южной Кореи.

Исполнительный комитет МПК обсудит возможное участие паралимпийцев КНДР в Играх в январе. Два северокорейских лыжника могут получить wild card от МПК на Паралимпиаду, в случае участия в этапе Кубка мира, который пройдет в Германии с 20 по 28 января. Если МПК и КНДР смогут договориться, то северокорейские спортсмены впервые в истории примут участие в зимней Паралимпиаде.

9 января в пограничном пункте Пханмунджом состоялись переговоры между представителями КНДР и Южной Кореи, на которых было принято решение о том, что КНДР направит на Олимпиаду в Пхёнчхан представительную правительственную делегацию, демонстрационную команду спортсменов по тхэквондо, болельщиков и группу поддержки, состоящую из танцоров и музыкантов. О том, намерена ли КНДР послать своих спортсменов для участия в Играх, не сообщается, но говорится о том, что связанные с Играми вопросы будут обсуждаться на дальнейших встречах.

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