Паралимпийский комитет Южной Кореи работает над приглашением атлетов КНДР на Игры-2018

Исполнительный комитет МПК обсудит возможное участие паралимпийцев КНДР в Играх в январе. Два северокорейских лыжника могут получить wild card от МПК на Паралимпиаду, в случае участия в этапе Кубка мира, который пройдет в Германии с 20 по 28 января. Если МПК и КНДР смогут договориться, то северокорейские спортсмены впервые в истории примут участие в зимней Паралимпиаде.

9 января в пограничном пункте Пханмунджом состоялись переговоры между представителями КНДР и Южной Кореи, на которых было принято решение о том, что КНДР направит на Олимпиаду в Пхёнчхан представительную правительственную делегацию, демонстрационную команду спортсменов по тхэквондо, болельщиков и группу поддержки, состоящую из танцоров и музыкантов. О том, намерена ли КНДР послать своих спортсменов для участия в Играх, не сообщается, но говорится о том, что связанные с Играми вопросы будут обсуждаться на дальнейших встречах.