РУСАДА и UKAD продлили договор о сотрудничестве на 2018 год

«UKAD продолжает сотрудничать с нами, — заметила Пахноцкая. — Мы продлили договор о совместной работе в 2018 году».

В ноябре 2015 года совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) утвердил решение о несоответствии РУСАДА кодексу международной организации. Позже было определено, что UKAD будет помогать РУСАДА осуществлять работу на территории России в период его несоответствия кодексу WADA. РУСАДА и UKAD подписали соглашение о сотрудничестве в конце января 2016 года.

В июне 2017 года WADA объявило о допуске РУСАДА к тестированию и планированию допинг-тестов под наблюдением Британского антидопингового агентства.