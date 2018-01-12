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11:22 (мск), источник: ТАСС

РУСАДА и UKAD продлили договор о сотрудничестве на 2018 год

МОСКВА, 12 января. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и Британское антидопинговое агентство (UKAD) продлили договор о сотрудничестве на 2018 год. Об этом сообщила ТАСС первый заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

«UKAD продолжает сотрудничать с нами, — заметила Пахноцкая. — Мы продлили договор о совместной работе в 2018 году».

В ноябре 2015 года совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) утвердил решение о несоответствии РУСАДА кодексу международной организации. Позже было определено, что UKAD будет помогать РУСАДА осуществлять работу на территории России в период его несоответствия кодексу WADA. РУСАДА и UKAD подписали соглашение о сотрудничестве в конце января 2016 года.

В июне 2017 года WADA объявило о допуске РУСАДА к тестированию и планированию допинг-тестов под наблюдением Британского антидопингового агентства.

В середине ноября 2017 года совет учредителей WADA отказался признать Российское антидопинговое агентство соответствующим международному кодексу. Причиной такого решения было названо неисполнение российской стороной двух критериев восстановления: Россия должна полностью признать выводы комиссии Ричарда Макларена о системном использовании допинга в России и предоставить доступ к допинг-пробам, которые опечатаны Следственным комитетом РФ в рамках расследования по уголовному делу. Как сообщил в ходе заседания глава комитета WADA по соответствию Джонатан Тэйлор, агентство по-прежнему беспокоят проблемы доступа допинг-офицеров в закрытые города на территории РФ.

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