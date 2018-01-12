Кто понесет флаг для России на Играх-2018? И понесет ли вообще

Источник: AFP 2018

Церемония открытия очередной Олимпиады — уникальный момент, чуть ли не самый торжественный за все время Игр. Именно здесь проходят с торжественным парадом команды-участницы, выступают лучшие артисты, произносятся клятвы и наконец, зажигается олимпийский огонь. Билеты на церемонии всегда являются самыми дорогими и раскупаются за много месяцев вперед. Центральный момент любого открытия — парад спортсменов. Большинство команд называют имена своих знаменосцев буквально за несколько дней до начала Игр. Почти всегда это выдающиеся атлеты, символы своей страны. И Россия в этом плане, конечно, не исключение. На последних Играх флаг нашей страны на открытии несли волейболист Сергей Тетюхин, бобслеист Александр Зубков, теннисистка Мария Шарапова. Ирония состоит в том, что в итоге двое из этой троицы получили обвинения в допинге и были дисквалифицированы…

Сборная России на церемонии открытия Олимпийских игр-2014 в Сочи | Источник: Спорт-Экспресс

ИНТРИГА ПЕРВАЯ: ПОЙДУТ ЛИ НАШИ НА ОТКРЫТИИ?

На открытии Игр в Пхенчхане российского флага, как известно, не будет — из-за санкций МОК по итогам расследования истории с «русским допингом». Тем не менее, наши спортсмены, которые получат от МОК разрешение выступать в статусе «олимпийских атлетов от России» (ОАР), на стадионе, скорее всего, появятся. Во всяком случае, если этого не произойдет — будет новый скандал.

Особого желания идти на стадион у нашей делегации явно не будет. На открытие Олимпиады и при хороших раскладах, когда у нас был свой флаг и своя форма, стремились далеко не все. Любая такая церемония означает для спортсменов-участников минимум три часа ожидания в подтрибунном помещении, затем проход по кругу — и еще неизвестно сколько часов, чтобы добраться до комнаты в олимпийской деревне. И все это ради считанных минут, когда ты проходишь в центре переполненной чаши. Спортсмены, которые выступают в первые дни Игр, на открытии не появляются почти никогда, а остальные — тоже в очень выборочном порядке. Для массовки же всегда можно пригласить чиновников и обслуживающий персонал.

Впрочем, это все было раньше. В этот раз чиновников и персонала у нас будет абсолютный минимум. И если спортсмены вдруг откажутся от прохода по стадиону под флагом МОК, это наверняка будет истолковано международными функционерами как саботаж. На открытии исторически были представлены абсолютно все команды, независимо от наличия у них национального флага: беженцы, представители отстраненных национальных олимпийских комитетов и прочие. Наверняка та же участь ожидает и наших ОАР-овцев.

Делегация сборной СНГ в олимпийском Альбервилле-1992 | Источник: ИТАР-ТАСС

ИНТРИГА ВТОРАЯ: БУДЕТ ЛИ ЗНАМЕНОСЕЦ?

Тут возможны варианты. В истории бывало всякое: например, на открытии Игр-2014 в Сочи спортсмены из Индии, выступавшие без собственного флага, полотнище МОК не несли — его держала девушка-волонтер, сопровождавшая делегацию. А в Барселоне-92 наш великий борец Александр Карелин собственноручно пронес олимпийский флаг во главе Объединенной команды. Как будет в Пхенчхане-2018, пока неясно. Первый вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков для комментария оказался недоступен. Пресс-служба МОК предоставила «СЭ» следующее заявление:

— Все подобные вопросы решаются рабочей группой. МОК выпустит операционное руководство по внедрению рекомендаций этой группы в нужное время, как было прописано в решении исполкома от 5 декабря.

По всей видимости, решение по знаменосцу правда пока не принято. Оба варианта имеют очевидные «минусы». Если МОК не предоставит нам права пронести флаг, это может быть воспринято в стране как очередное унижение. Если же предоставит, большой вопрос, найдутся ли желающие идти на церемонии не с собственным национальным флагом.

Александр ЗУБКОВ — знаменосец сборной России на Играх-2014 в Сочи | Источник: AFP 2018

ИНТРИГА ТРЕТЬЯ: КТО ПОНЕСЕТ ФЛАГ?

Если знаменосец все же будет, выбор его кандидатуры станет самым сложным за всю историю. Этот человек с большой долей вероятности столкнется с критикой, под фотографией с его изображением будут малоприятные комментарии, а сам он рискует стать символом национального позора.

Скорее всего, никто из спортсменов за такую миссию не возьмется. А значит, остается выбирать среди чиновников или тренеров. Ведь правила не запрещают, чтобы флаг нес человек, который на ближайшей Олимпиаде выступать не будет. Например, тот же Поздняков — между прочим, четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию. Когда корабль тонет, капитан должен покидать его последним. Так и здесь: когда команда в критической ситуации, логично, чтобы груз ответственности взвалил на себя ее руководитель.