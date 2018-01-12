Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Актрисы, в зрелом возрасте ставшие успешнее, чем в молодости
В Петербурге женщина 5 часов ждала помощи в приемном отделении и умерла
Тина Канделаки трогательно поздравила дочь с 18-летием
"Злости у меня нет": как живет Маргарита после операции на кистях
Сестра Маркл раскритиковала актрису за слишком роскошную жизнь
СМИ: Невзоров раскритиковал Настасью Аршавину
"Нож в спину Киеву": Норвегия поддержала СП-2- СМИ
Когда мы любим «Жигули»: из «шестерки» сделали шедевр
Toyota показала «умный магазин на колесах»
Драма дня: Кайшева стреляла вслепую
«Барселона» разгромила «Сельту» и вышла в 1/4 Кубка Испании
Жена Хью Джекмана вышла в свет в причудливом наряде
Фото дня: Юлия Высоцкая позирует в откровенном образе
В Петербурге женщина 5 часов ждала помощи в приемном отделении и умерла
Какова вероятность, что вы станете алкоголиком: тест
В Москве хотят объединить районы Марьино и Люблино
В Сочи учителей поселили в подвале школы
Фоторепортажи
10«Барселона» обыграла «Реал» в класико
10Сборная России будущего. По версии УЕФА
00:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кто понесет флаг для России на Играх-2018? И понесет ли вообще

Накануне Игр в Пхенчхане «олимпийским атлетам из России» предстоит решить еще один взрывоопасный вопрос — о человеке, который понесет знамя МОК перед российской делегацией 9 февраля на церемонии открытия Олимпиады.

Источник: AFP 2018

Церемония открытия очередной Олимпиады — уникальный момент, чуть ли не самый торжественный за все время Игр. Именно здесь проходят с торжественным парадом команды-участницы, выступают лучшие артисты, произносятся клятвы и наконец, зажигается олимпийский огонь. Билеты на церемонии всегда являются самыми дорогими и раскупаются за много месяцев вперед. Центральный момент любого открытия — парад спортсменов. Большинство команд называют имена своих знаменосцев буквально за несколько дней до начала Игр. Почти всегда это выдающиеся атлеты, символы своей страны. И Россия в этом плане, конечно, не исключение. На последних Играх флаг нашей страны на открытии несли волейболист Сергей Тетюхин, бобслеист Александр Зубков, теннисистка Мария Шарапова. Ирония состоит в том, что в итоге двое из этой троицы получили обвинения в допинге и были дисквалифицированы…

Сборная России на церемонии открытия Олимпийских игр-2014 в Сочи | Источник: Спорт-Экспресс

ИНТРИГА ПЕРВАЯ: ПОЙДУТ ЛИ НАШИ НА ОТКРЫТИИ?

На открытии Игр в Пхенчхане российского флага, как известно, не будет — из-за санкций МОК по итогам расследования истории с «русским допингом». Тем не менее, наши спортсмены, которые получат от МОК разрешение выступать в статусе «олимпийских атлетов от России» (ОАР), на стадионе, скорее всего, появятся. Во всяком случае, если этого не произойдет — будет новый скандал.

Особого желания идти на стадион у нашей делегации явно не будет. На открытие Олимпиады и при хороших раскладах, когда у нас был свой флаг и своя форма, стремились далеко не все. Любая такая церемония означает для спортсменов-участников минимум три часа ожидания в подтрибунном помещении, затем проход по кругу — и еще неизвестно сколько часов, чтобы добраться до комнаты в олимпийской деревне. И все это ради считанных минут, когда ты проходишь в центре переполненной чаши. Спортсмены, которые выступают в первые дни Игр, на открытии не появляются почти никогда, а остальные — тоже в очень выборочном порядке. Для массовки же всегда можно пригласить чиновников и обслуживающий персонал.

Впрочем, это все было раньше. В этот раз чиновников и персонала у нас будет абсолютный минимум. И если спортсмены вдруг откажутся от прохода по стадиону под флагом МОК, это наверняка будет истолковано международными функционерами как саботаж. На открытии исторически были представлены абсолютно все команды, независимо от наличия у них национального флага: беженцы, представители отстраненных национальных олимпийских комитетов и прочие. Наверняка та же участь ожидает и наших ОАР-овцев.

Делегация сборной СНГ в олимпийском Альбервилле-1992 | Источник: ИТАР-ТАСС

ИНТРИГА ВТОРАЯ: БУДЕТ ЛИ ЗНАМЕНОСЕЦ?

Тут возможны варианты. В истории бывало всякое: например, на открытии Игр-2014 в Сочи спортсмены из Индии, выступавшие без собственного флага, полотнище МОК не несли — его держала девушка-волонтер, сопровождавшая делегацию. А в Барселоне-92 наш великий борец Александр Карелин собственноручно пронес олимпийский флаг во главе Объединенной команды. Как будет в Пхенчхане-2018, пока неясно. Первый вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков для комментария оказался недоступен. Пресс-служба МОК предоставила «СЭ» следующее заявление:

— Все подобные вопросы решаются рабочей группой. МОК выпустит операционное руководство по внедрению рекомендаций этой группы в нужное время, как было прописано в решении исполкома от 5 декабря.

По всей видимости, решение по знаменосцу правда пока не принято. Оба варианта имеют очевидные «минусы». Если МОК не предоставит нам права пронести флаг, это может быть воспринято в стране как очередное унижение. Если же предоставит, большой вопрос, найдутся ли желающие идти на церемонии не с собственным национальным флагом.

Александр ЗУБКОВ — знаменосец сборной России на Играх-2014 в Сочи | Источник: AFP 2018

ИНТРИГА ТРЕТЬЯ: КТО ПОНЕСЕТ ФЛАГ?

Если знаменосец все же будет, выбор его кандидатуры станет самым сложным за всю историю. Этот человек с большой долей вероятности столкнется с критикой, под фотографией с его изображением будут малоприятные комментарии, а сам он рискует стать символом национального позора.

Скорее всего, никто из спортсменов за такую миссию не возьмется. А значит, остается выбирать среди чиновников или тренеров. Ведь правила не запрещают, чтобы флаг нес человек, который на ближайшей Олимпиаде выступать не будет. Например, тот же Поздняков — между прочим, четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию. Когда корабль тонет, капитан должен покидать его последним. Так и здесь: когда команда в критической ситуации, логично, чтобы груз ответственности взвалил на себя ее руководитель.

Знаменосцы сборной России на зимних Олимпиадах | Источник: Спорт-Экспресс
Скандал в "Реале"! А все из-за Криштиану
Драма дня: Кайшева стреляла вслепую
«Барселона» разгромила «Сельту» и вышла в 1/4 Кубка Испании
Полузащитник «Локомотива» попал в сферу интересов «Интера»
Революция Федуна: процесс пошел
ЦСКА разгромил «Милан» в матче Евролиги
«Матч ТВ»: «Динамо» хочет оштрафовать Погребняка на 20 млн евро
Тринадцать игроков КХЛ вошли в состав сборной Канады на ОИ-2018
Спорт-Экспресс
Авто
«Патриот» для богатых — неизвестная разработка марки УАЗ (фото) В базе Роспатента обнаружилась старая запись, касающаяся необычной версии ульяновского внедорожника
Hi-Tech
Необычный способ заняться сексом «Защищать» себя перед контактом следует не только с помощью презерватива
Кино
Эмма Уотсон: «Я испытала весь спектр сексуальных домогательств» По словам актрисы, с домогательствами сталкивались многие ее друзья и коллеги
Недвижимость
Путин подписал закон, отменяющий термин «жилье экономкласса»
РБК: власти Москвы решили снизить уровень преступности путем сноса хрущевок
Роспотребнадзор опроверг введение особых требований по инсоляции
Ипотека станет доступнее, но далеко не для всех
Леди
Все женщины Андрея Малахова Телеведущий не всегда отличался постоянством: в его резюме числятся красивые и богатые женщины, а вспомнить о былых победах на любовном фронте всегда приятно.
Дети
В каких семьях вырастают хулиганы: мнение психолога Почему подростки становятся «трудными» и что с этим делать?
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь