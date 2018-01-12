Сергей Чепиков: Флаг все равно надо нести. Олимпийский — так олимпийский

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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону, знаменосец сборной России на зимних Играх-1994 считает, что ставить вопрос о том, кто из россиян понесет флаг МОК в Пхенчхане, пока преждевременно.

— Выбирать знаменосца, когда еще не ясно, будет он или нет, смысла никакого. Но если скажут, что можно нам нести флаг на закрытии, тогда и выберем наиболее достойного по итогам Олимпиады. Это самый правильный путь, — считает Чепиков. — На открытии флаг все равно надо нести. Олимпийский — так олимпийский. А какие еще есть предложения? А может, если мы его не пронесем, то на закрытии нам не вернут наш флаг. Олимпийское движение нужно поддерживать. Флаг МОК нес в 1992 году сам Александр Карелин, а мы его очень уважаем. Хотя в то время не было санкций, была другая ситуация — не было единого государства. Здесь нельзя, конечно, проводить параллели между двумя Олимпиадами. Хоть и тогда тоже был нейтральный флаг, но там была вынужденная ситуация, а здесь мы попали под санкции.

Выглядеть надо достойно и в том, и в другом случае — неся и олимпийский флаг, и российский. Главное сейчас не делать из этого противостояния между болельщиками. А то опять начнется полемика «лучше вообще без флага, чем под нейтральным». Считаю, что все равно надо достойному человеку дать возможность пронести олимпийский флаг, а на закрытии — российский. Я не поддерживаю тех, кто призывает к отказам — надо быть более миролюбивыми. Олимпийские игры объединяют, а не разъединяют. Хоть на нас и наложены санкции, как мы считаем, несправедливые, все равно нужно показать наши чистые миролюбивые намерения. И достойно принимать участие в церемониях, а главное — достойно выступить на Олимпийских играх.

— Как к ситуации со знаменосцем отнесутся болельщики?

— Думаю, что миссия наших болельщиков — поддержать команду в сложившейся ситуации. Хотелось бы, чтобы их как можно больше приехало в Пхенчхан, хоть добраться туда и не просто. Хочу, чтобы они были в цветах нашего триколора и с флагами — это не запрещено. Так что вся надежда на поддержку наших болельщиков. А команда, думаю, и так будет себя ощущать единой. На спортсменах отсутствие флага не должно сказаться, все уже знают — должны были адаптироваться. Тем более, что будет написано — спортсмен из России. Думаю, что если флаг будет на закрытии и будет достойное выступление — это все компенсирует. Будет награда за перенесенные психологические страдания.

Флаги Российской Федерации и Олимпийских игр | Источник: Reuters

— То есть санкции могут нас сплотить?

— Я хотел бы, чтобы так случилось, хотя комментарии были самые разные. Я и раньше говорил, что призываю болельщиков объединиться и поддержать нашу команду. Мы должны доказать, что мы чистые, что мы готовы выступать на самом высоком уровне и не поддаваться на какого-либо рода провокации. Впереди президентские выборы, мы понимаем, что на Россию оказывается давление по разным направлениям. И спорт это одно из направлений. Нужно объединиться для поддержки наших ребят, для того, чтобы показать, что Россия сильна своим единомыслием, единодушием, готовностью в различных экстремальных ситуаций объединиться, а не расколоться.

— Какие у вас были эмоции на Играх-1994, когда вы несли флаг России?

— Когда мне предложили — согласился с удовольствием. Хоть и было поверье, что кто несет флаг, тот с какого-то года не выигрывает… Но все равно это большая честь! Сложно было абстрагироваться перед выходом на стадион. Знаменосец отделен от команды группой руководителей и идет на параде немного обособлено. И практически каждый ко мне подходил, говорил, что я должен, что на меня надеются. Необходимо было не «переадреналинить». Это замечательное событие в жизни, когда выходишь на стадион, оглядываешься на повороте и видишь, какая за тобой идет мощная российская команда. Это, конечно, вдохновляет, для спортсмена это навсегда остается в памяти. Я пытался как Александр Карелин нести флаг одной рукой. Но у меня кисть не такая широкая, и, конечно, при порывах ветра нужно было поддерживать древко и второй рукой. Карелин же мог легко управляться одной рукой.

— Получили серьезный заряд эмоций?

— На Олимпиаде вообще очень много эмоций, постоянно находишься в гипервозбужденном психологическом состоянии. Нужно себя постоянно сдерживать, чтобы не перегореть перед стартом. Быть знаменосцем — это положительные эмоции, да и что особо волноваться? Для меня это был торжественный момент жизни.