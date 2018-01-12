Непредсказуемый результат

Источник: Известия

Американские аналитики аннулировали все прогнозы на выступление спортсменов из России на Олимпиаде в Пхёнчхане, которая стартует меньше чем через месяц, 9 февраля. Однако ясности в будущем распределении медалей это не прибавляет. Подробности — в материале обозревателя «Спорт-Экспресса» специально для портала iz.ru.

Компания Gracenote, регулярно публикующая прогнозы на результаты Олимпийских игр, исключила сборную России из своего рейтинга. Американские эксперты, которые сначала прочили российским спортсменам в Пхёнчхане шесть золотых наград, а затем четыре, сейчас вообще отказались включать россиян в свои медальные расклады. Причина — полная неясность с составом сборной России, которая будет выступать на Играх-2018 под флагом МОКа.

Именная заявка «олимпийских атлетов из России» станет известна только в конце января, по завершении работы комиссии по допуску и по окончании слушаний в Спортивном арбитражном суде.

Гадание на кофейной гуще

Отсутствие россиян в медальных прогнозах существенно искажает картину и по остальным сборным. Однако эксперты Gracenote считают, что неясность с поездкой в Корею делает анализ выступления российской команды невозможным. Когда информация о составе россиян прояснится, компания обещает новый прогноз. Впрочем, сильно переживать по поводу данной ситуации не стоит: предсказания итогов Олимпийских игр всегда очень относительны и редко сбываются. Например, та же Gracenote (тогда носившая название Infostrada) накануне Сочи-2014 обещала россиянам девять золотых наград и третье место в общем зачете. В реальности получилось 13 титулов и первая итоговая строчка.

Другой вопрос, что часть наград у россиян затем забрали, и это еще одна причина, которая делает прогнозы Gracenote бессмысленными. По результатам перепроверок замороженных допинг-проб начиная с 2004 года МОК перераспределил более ста медалей. Подобные варианты развития событий не в стоянии учесть ни один аналитик.

Тем не менее прогнозы на медальные зачеты всё равно делаются, и не только экспертами Gracenote. Околоспортивные гадания регулярно устраивают различные СМИ, информационное агентство AP, а также крупные консалтинговые компании Goldman Sachs и PwC. Причем речь идет не о букмекерских ставках, а об экспертном заключении, основанном на обработке большого объема данных.

Результаты перепроверок замороженных допинг-проб не в состоянии учесть ни один аналитик | Источник: РИА

Как правило, во внимание принимаются результаты чемпионатов мира и континентов, Кубков мира и серий Гран-при в предолимпийском сезоне (или во всем четырехлетнем олимпийском цикле).

Именно поэтому на данный момент фаворитом Пхёнчхана для большинства экспертов является сборная Германии — самая успешная команда прошлого сезона. Gracenote пророчит немцам первое место на Играх-2018 с 14 золотыми, 12 серебряными и 14 бронзовыми наградами.

Консалтинговые компании иногда также учитывают разные экономические факторы, хотя, как показывает практика, влияние на конкретные результаты они имеют очень слабое. За победой в спорте очень часто стоит персональное везение и воля случая. За эту непредсказуемость и любят спорт.

От нуля и выше

В ситуации, в которой сейчас находится сборная России, логично вообще игнорировать любые прогнозы, расслабиться и радоваться любому самому скромному успеху в Пхёнчхане. Но с другой стороны, глупо делать вид, что медальная гонка неинтересна нам совсем. Если Россия останется в Корее без золота в лыжах, фигурном катании, коньках, санях и шорт-треке, а без медалей — в сноуборде, биатлоне, керлинге и хоккее — это станет серьезным поводом для огорчения. Хотя хоккейный успех сам по себе способен компенсировать все другие неудачи.

Эксперты Gracenote правы: главная проблема в прогнозах на выступление россиян в Пхёнчхане заключается в том, что никто не знает ни примерного состава российской олимпийской делегации, ни ее потенциала. Впереди — работа комиссии по допуску «олимпийских атлетов из России», арбитражные суды и прочие неспортивные процедуры, способные кардинально изменить облик нашей команды.

Лыжная сборная — без Белова и Вылегжанина, конькобежная — без Кулижникова и Юскова, бобслейная — без Касьянова, скелетонная — без Третьякова и Никитиной… Составы без этих звезд и с ними имеют очень разные возможности.

А ведь ко всем допинговым и политическим нюансам добавились и более традиционные истории с травмами. Стопроцентные претенденты на золото Пхёнчхана фигуристка Евгения Медведева и лыжник Сергей Устюгов испытывают проблемы со здоровьем, и никто не знает, в какой форме они будут через месяц.

В такой ситуации спектр медальных сценариев для России очень широк — от 2−3 золотых медалей и места во второй десятке итоговой классификации до 7−8 чемпионских титулов и попадания в первую пятерку неофициального командного зачета. В 2010 году в Ванкувере сборная России ограничилась тремя золотыми наградами и не добралась до топ-10 — это антирекорд в нашей более чем полувековой олимпийской истории. Теоретически подобный сценарий не исключен и сейчас. При самых пессимистичных раскладах российская команда может и вовсе остаться без золота. Во всяком случае, МОК сделал всё для того, чтобы наши спортсмены рассчитывали не на планомерную подготовку, а на адреналин и спортивную злость.

Стопроцентные претенденты на золото Пхёнчхана фигуристка Евгения Медведева (на фото) и лыжник Сергей Устюгов испытывают проблемы со здоровьем, и никто не знает, в какой форме они будут через месяц | Источник: РИА

Победа России в общем зачете Игр-2018 в любом случае представляется малореальной. Но отметиться несколькими яркими победами можно даже в том случае, если мы не отсудим право на поездку в Пхёнчхан 43 дисквалифицированных участников Сочи-2014 и около 10 спортсменов с допинговой историей.