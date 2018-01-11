Сеул и Пхеньян до 20 января обсудят вопросы участия делегации КНДР в Олимпиаде

Источник: AP 2018

«Переговоры на рабочем уровне, скорее всего, пройдут до 20 января, когда в швейцарской Лозанне состоится заседание Международного олимпийского комитета. До этого момента необходимо окончательно согласовать все детали относительно северокорейского участия в Играх», — приводит агентство слова чиновника.

Он также отметил, что Южную Корею на переговорах, как ожидается, будет представлять заместитель министра культуры, спорта и туризма Но Дэ Ган. В ходе встречи планируется, в частности, согласовать маршрут передвижения северокорейской делегации, в состав которой войдут от 400 до 500 человек, и вопрос ее размещения.

Во вторник в пограничном пункте Пханмунджом прошел первый раунд диалога по нормализации отношений между Республикой Корея и КНДР. По итогам переговоров стороны договорились о возобновлении работы горячей линии связи между военными двух стран, проведении консультаций о снижении напряженности на границе, а также о том, что КНДР направит в феврале на Олимпиаду в Пхёнчхан представительную правительственную делегацию, демонстрационную команду спортсменов по тхэквондо, болельщиков и группу поддержки.