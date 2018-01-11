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08:18 (мск), источник: ТАСС

Сеул и Пхеньян до 20 января обсудят вопросы участия делегации КНДР в Олимпиаде

СЕУЛ, 11 января. /ТАСС/. Республика Корея и КНДР планируют до 20 января провести переговоры относительно участия Севера в зимней Олимпиаде в Пхёнчхане. Как сообщило агентство Рёнхап, об этом заявил в четверг представитель южнокорейского министерства объединения.

Источник: AP 2018

«Переговоры на рабочем уровне, скорее всего, пройдут до 20 января, когда в швейцарской Лозанне состоится заседание Международного олимпийского комитета. До этого момента необходимо окончательно согласовать все детали относительно северокорейского участия в Играх», — приводит агентство слова чиновника.

Он также отметил, что Южную Корею на переговорах, как ожидается, будет представлять заместитель министра культуры, спорта и туризма Но Дэ Ган. В ходе встречи планируется, в частности, согласовать маршрут передвижения северокорейской делегации, в состав которой войдут от 400 до 500 человек, и вопрос ее размещения.

Во вторник в пограничном пункте Пханмунджом прошел первый раунд диалога по нормализации отношений между Республикой Корея и КНДР. По итогам переговоров стороны договорились о возобновлении работы горячей линии связи между военными двух стран, проведении консультаций о снижении напряженности на границе, а также о том, что КНДР направит в феврале на Олимпиаду в Пхёнчхан представительную правительственную делегацию, демонстрационную команду спортсменов по тхэквондо, болельщиков и группу поддержки.

Олимпийские игры 2018 года пройдут с 9 по 25 февраля.

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