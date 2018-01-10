Освальд хотел отдать России поцарапанные пробирки

Источник: Спорт-Экспресс

ЧТО ВЗЛОМАЛИ «МИШКИ»

На этот раз объектом взлома стал почтовый сервер МОК. Причем хакеры добрались до сервера довольно давно — вся опубликованная переписка относится к концу 2016 — началу 2017 года. Очевидно, до сегодняшнего дня они просто не представляли, как использовать полученную информацию.

Электронные письма отправляли сотрудники аппарата МОК — медицинский директор Ричард Баджетт, генеральный директор Кристоф де Кеппер и их ассистенты, руководитель комиссии МОК по ре-анализу проб Деннис Освальд, помощник руководителя второй комиссии Самуэля Шмида, Пакеретт Жирар Запелли, а также сам Ричард Макларен. В переписке нигде не фигурирует сам Самуэль Шмид или его предшественник на посту руководителя комиссии Ги Каниве. Президент МОК Томас Бах не стоит даже в копиях писем.

Значительная часть опубликованных имэйлов носит откровенно технический характер. Там, например, Освальд и Макларен долго договариваются об удобной дате телефонного разговора в непростых обстоятельствах: канадский профессор в тот момент совершал круиз и мог говорить только когда корабль причалит в порт.

Фрагмент взломанной «Мишками» переписки

ГДЕ ОБМАНУЛИ «МИШКИ»

В предисловии к взломанным данным Fancy Bears написали: «При публикации второй части своего доклада Макларен получил четкий политический заказ добиться отлучения сборной России от Олимпиад и дискредитации самого МОК во всем олимпийском движении. Это бы позволило ВАДА дальше действовать в своих интересах и расширить свое влияние в мировом спорте».

Звучит угрожающе и сенсационно. Но обратимся к самим опубликованным документам. В них содержится единственный абзац, который хотя бы в теории может быть истолкован подобным образом. Он находится в проекте письма, которые в начале прошлого года сотрудники МОК составляли для отправки Макларену.

Целью этого письма было добиться от Макларена оригиналов документов, которые он использовал для подготовки своего доклада. Канадский профессор, очевидно, на тот момент не горел желанием сотрудничать с МОК. Его упрекали, в частности, в том, что он даже не стал отправлять копию первой части своего доклада хотя бы за несколько часов до его публикации, заявив, мол, «это не касается напрямую олимпийского движения». «А ведь дело было за несколько недель до старта Игр в Рио, когда мы стояли на пороге ключевых решений!» — с обидой пишут работники МОК. В конце письма есть такое утверждение:

— Вы довели до нашего сведения границы своего мандата, — пишут в МОК. — Однако, пожалуйста, примите к сведению, МОК и в особенности международные федерации выполняют крайне сложную задачу, пытаясь конвертировать материал/информацию из вашего доклада в дела о нарушениях антидопинговых правил против конкретных спортсменов. Также появилась еще одна проблема: ваш доклад, кажется, использовался для того, чтобы попытаться наложить и оправдать полное отстранение российской команды от Игр в Рио и Пхенчхане. При этом МОК и международные федерации не считают, что коллективная ответственность может, или должна быть наложена на российских спортсменов.

На этом все! Судя по всему, пытаясь добиться от Макларена оригиналов нужных документов, сотрудники МОК решили лишний раз напомнить ему, насколько высоки ставки. Кроме того, они опасались, что в случае недостаточных доказательств, вердикт легко будет оспорить в суде. Но в их словах нет ни намека, кто, собственно, не хочет видеть российских спортсменов на Олимпиаде и продвигает идею с коллективной ответственностью. Более того, мы даже не знаем, было ли это письмо в итоге отправлено, а если да — то за чьей подписью. Ведь видеть мы можем только проект, подвергавшийся многочисленным правкам.

Денис ОСВАЛЬД представляет свой доклад | Источник: AFP 2018

ЧТО НАШЛИ «МИШКИ»

Если отбросить высосанное из пальца обвинение в политическом сговоре, Fancy Bears удалось добыть несколько любопытных документов, которые раскрывают процесс работы комиссий Шмида и Освальда.

Так, например, мы теперь знаем, что год назад Деннис Освальд сомневался, стоит ли дать российским спортсменам провести независимую экспертизу пробирок на предмет царапин с привлечением их собственных экспертов. Потом Освальду подсказали, что времени мало, а эксперт МОК уже приступил к работе. Итог мы знаем: доступа к поцарапанным пробиркам у спортсменов нет до сих пор, а выводы экспертизы МОК считаются единственно верными.

Или вот мадам Жирар Запелли составила целую таблицу в отношении наших чиновников, которые упоминаются в докладе Макларена. Там она привела конкретные обвинения против каждого из них, а для профессора Макларена оставила графу с комментариями. Почти везде там стоят пометки: «Где доказательства?» или «Что это подтверждает?» Есть, правда, и смешной момент: помощница Шмида сомневается, как правильно писать фамилию Кудрявцев — с буквой «В» в середине, или без нее.

Судя по докладу Шмида, никакого ответа от Макларена по этой таблице в МОК так и не получили, либо ответ был неудовлетворительным. Потому что в итоговой версии доклада, фактически ни одно из приведенных в таблице обвинений не подтверждается. Все наши руководители виноваты лишь в том, что допустили преступные злоупотребления, но, как пишет Шмид, доказательств их прямого участия нет.

УТЕЧКУ СПИШУТ НА РОССИЮ

Очередные разоблачения от Fancy Bears вряд ли окажут какое-то влияние на наши отношения с МОК и поездку российских спортсменов на Игры в Пхенчхан. Безусловно, руководители МОК будут не рады очередной утечке информации со своих внутренних серверов. И спишут эту утечку именно на Россию — хотя никаких доказательств, что группировка именно российская, не существует.