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10 января, источник: Р-Спорт

Прогноз: Германия и Норвегия больше всех выиграют от отсутствия россиян на ОИ

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Возможное отсутствие российских спортсменов на Олимпийских играх в Пхенчхане лучше всего скажется на сборных Германии и Норвегии, следует из подсчетов американской компании Gracenote Sports, которая традиционно представляет медальные прогнозы выступления олимпийских сборных.

Источник: РИА "Новости"

Gracenote Sports в среду опубликовала предварительный прогноз на предстоящие Игры в Пхенчхане, исключив из расчетов россиян. Согласно полученным данным, сборная Германии сможет выиграть дополнительно пять золотых медалей, а команда Норвегии — четыре. На две дополнительных медали смогут рассчитывать сборные Канады, Франции и Японии, а Финляндия, Великобритания, Италия и Нидерланды будут претендовать на одно дополнительное золото каждая.

Победителем медального зачета Игр-2018 должна стать сборная Германии, которой предсказывают в общей сложности 40 наград — 14 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых. Второй должна стать сборная Норвегии с 37 медалями, 14 из которых будут золотыми. Третье место займет сборная Канады (33 медали), далее расположатся команды США (29) и Франции (24).

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Если сборной Германии удастся завоевать 40 медалей, это будет лучший результат для страны в истории зимних Олимпиад (сейчас рекордом являются 36 наград на Играх-2002). Больше всего наград немецкие спортсмены должны завоевать в биатлоне — десять.

Для расчета Gracenote Sports учитывала результаты прошедших мировых чемпионатов и крупных международных турниров, придавая большее значение самым последним результатам. Окончательный прогноз на Олимпиаду компания планирует сформировать непосредственно перед Играми, когда будет точно известно количество участников из России, которых определит специальная комиссия МОК.

Перед летними Играми-2016 в Рио-де-Жанейро Gracenote Sports составляла списки из восьми лучших спортсменов в каждой дисциплине. Согласно заявлению компании, 80% медалистов Олимпиады были названы в этих списках. На Играх-2014 в Сочи российские спортсмены завоевали 13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых наград, однако впоследствии Россия лишилась 13 медалей различного достоинства по итогам перепроверки допинг-проб.

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