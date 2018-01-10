МОК 20 января обсудит участие спортсменов КНДР в ОИ-2018

Во вторник прошел первый раунд диалога по нормализации отношений между Республикой Корея и КНДР. По итогам переговоров стороны договорились о возобновлении работы горячей линии связи между военными двух стран, проведении консультаций о снижении напряженности на границе, а также о том, что КНДР направит в феврале на Олимпиаду в Пхёнчхан представительную правительственную делегацию, демонстрационную команду спортсменов по тхэквондо, болельщиков и группу поддержки.

Встреча пройдет в Лозанне в штаб-квартире организации. В ней кроме представителей НОК двух стран будут участвовать высокопоставленные чиновники Южной Кореи и КНДР, а также члены МОК от обеих стран. Заседание будет проходить под председательством президента МОК Томаса Баха.

Отмечается, что во время встречи должно быть принято ряд важных решений, в том числе число и имена спортсменов и должностных лиц на Олимпиаде от НОК КНДР, учитывая, что сроки регистрации уже прошли. МОК также должен принять решение о формате такого участия, в частности, решить вопросы национального флага, гимна, формы.

«Я горячо приветствую совместные предложения правительств Южной Кореи и КНДР, которые приветствовали многие другие правительства во всем мире, — сказал Бах. — Это большой шаг в развитии олимпийского движения и в духе резолюции олимпийского перемирия, принятой Генеральной ассамблеей ООН. Теперь МОК должен принять решения, чтобы сделать политическую готовность реальной».