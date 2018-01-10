Макларен оказался орудием против России

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Хакеры утверждают, что целью работы Макларена была не борьба с допингом, а расширение контроля WADA над МОК. Перед юристом поставили задачу лишить Россию Олимпийских игр, дискредитировав комитет и все олимпийское движение.

Кроме того, стало известно, что представители США и Канады намеревались добиться исключения европейцев из руководства олимпийского движения. Американская сторона призывала WADA выйти из-под юрисдикции МОК, чтобы самостоятельно наказывать нарушителей антидопинговых правил.

Расследование канадского юриста Ричарда Макларена началось в мае 2016 года после того, как бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, бежавший в США, дал интервью, в котором рассказал о существовании в России допинговой системы, благодаря которой отечественные спортсмены одержали победу на Олимпиаде в Сочи.

По итогам расследования Макларен представил два доклада, в которых подтвердил обвинения Родченкова. Канадец не представил весомых доказательств, позволивших ему сделать подобные выводы, даже после запроса МОК. В результате в международном комитете провели дополнительные разбирательства, лишив Россию 12 медалей Олимпиады в Сочи и отстранив сборную от Игр-2018 в полном составе. В соревнованиях смогут принять участие отдельные атлеты, которые смогут доказать непричастность к нарушению антидопинговых правил. Они будут выступать под олимпийским флагом.