Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Актрисы, в зрелом возрасте ставшие успешнее, чем в молодости
Что делать, если на праздниках вы сбили график сна
Отдавшую волосы раковым больным британку наказали в школе
Состояние Олега Табакова резко ухудшилось
Кендалл Дженнер изменилась до неузнаваемости в новой фотосессии
От Мэрил Стрип до Анджелины Джоли: звезды на премии кинокритиков
Джоли с сыном, Кидман с наградой: как прошел «Золотой глобус»
Большой японский кроссовер: скоро и российской сборки
Самые важные автомобили 2018 года
«Барселона» осталась без денег
Игроки «Реала» устали от эгоизма Роналду и выступили против него
В стиле ретро: в Сети обсуждают роскошный образ Пелагеи
Екатерина Андреева появилась на публике в облегающих штанах
Люди определили больных по лицу
Что делать, если на праздниках вы сбили график сна
Утверждены правила господдержки ипотеки для семей с детьми
Центробанк объяснил новую схему продажи жилья
Фоторепортажи
10Сборная России будущего. По версии УЕФА
21«Магнитка» разгромила ЦСКА
10:11 (мск), источник: ТАСС

Сеул предлагает начать диалог по участию КНДР в Олимпиаде на этой неделе

СЕУЛ, 10 января. /ТАСС/. Южнокорейская сторона готова обсудить вопросы, касающиеся участия КНДР в зимней Олимпиаде в Пхёнчхане уже на текущей неделе, организовав рабочие переговоры. Об этом заявил в среду на брифинге в Сеуле представитель министерства объединения Пэк Тхэ Хён.

Источник: AP 2018

«Мы предложили Северу начать диалог по этой проблеме как можно скорее, возможно уже на текущей неделе», — отметил он.

Представитель ведомства также сообщил, что на будущей неделе Сеул планирует сформировать рабочую группу из представителей правительственных учреждений для подготовки к участию КНДР в Играх. В частности, им предстоит выяснить, не нарушит ли финансовая поддержка участия Пхеньяна в Олимпиаде санкционный режим в отношении КНДР.

«Данный вопрос будет решаться совместно с комитетом ООН по санкциям и правительством США», — отметил Пэк Тхэ Хён. Во вторник в южнокорейском МИД заявили о возможности временного смягчения санкций, чтобы официальные лица КНДР могли посетить Олимпийские игры.

Первый раунд диалога по нормализации отношений между Республикой Корея и КНДР прошел 9 января. По итогам переговоров стороны договорились о возобновлении работы горячей линии связи между военными двух стран, проведении консультаций о снижении напряженности на границе, а также о том, что КНДР направит в феврале на Олимпиаду в Пхёнчхан представительную правительственную делегацию, демонстрационную команду спортсменов по тхэквондо, болельщиков и группу поддержки.

 Теперь МОК недоволен красным цветом и подозрительными русскими мотивами
Манчини не исключил, что уже летом уйдет из "Зенита"
Летучий итальянец. Все слухи об уходе Манчини из «Зенита»
«Зенит»: Манчини полностью сконцентрирован на работе с командой
«Барселона» осталась без денег
Игроки «Реала» устали от эгоизма Роналду и выступили против него
Сборная России по футболу примет в Москве команду Турции
Тарьей Бё на открытии этапа КМ в Рупольдинге попытался выдать себя за Йоханнеса
СМИ: В услугах игрока«Зенита» заинтересован «Антальяспор»
Новости
Авто
Как японцы убьют двигатель внутреннего сгорания Мы побывали на опытной ветряной электростанции Hama Wing в Японии, где производят водород для транспорта на топливных элементах. Японцы, действительно, готовы избавить мир от ДВС!
Hi-Tech
PornHub: в России все еще любят Сашу Грей Страна потеряла целых 6 позиций в рейтинге активности на сайте
Кино
Памяти Михаила Державина: 8 фильмов с любимым актером 10 января ушел из жизни народный артист России Михаил Державин. «Кино Mail.Ru» представляет подборку фильмов с участием великого актера
Недвижимость
Путин подписал закон, отменяющий термин «жилье экономкласса»
Центробанк объяснил новую схему продажи жилья
Установлены правила господдержки ипотеки для семей с детьми
Минстрой попросит прокуратуру проконтролировать уборку дорог и тротуаров в городах
Леди
Крем от первых морщин: пора или не пора Как бы ты себя ни успокаивала, крем от первых морщин — это все же антивозрастной уход за кожей. Поможем определить, нужен ли он тебе прямо сейчас.
Дети
Рассказ мамы, отдавшей младенца на усыновление, растрогал соцсети Юная американка Ханна Монджи решила записать на видео свое обращение к новорожденному сыну, чтобы тот знал, как она его любит.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь