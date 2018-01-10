Сеул предлагает начать диалог по участию КНДР в Олимпиаде на этой неделе

Источник: AP 2018

«Мы предложили Северу начать диалог по этой проблеме как можно скорее, возможно уже на текущей неделе», — отметил он.

Представитель ведомства также сообщил, что на будущей неделе Сеул планирует сформировать рабочую группу из представителей правительственных учреждений для подготовки к участию КНДР в Играх. В частности, им предстоит выяснить, не нарушит ли финансовая поддержка участия Пхеньяна в Олимпиаде санкционный режим в отношении КНДР.

«Данный вопрос будет решаться совместно с комитетом ООН по санкциям и правительством США», — отметил Пэк Тхэ Хён. Во вторник в южнокорейском МИД заявили о возможности временного смягчения санкций, чтобы официальные лица КНДР могли посетить Олимпийские игры.