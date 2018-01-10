30 дней до Олимпиады: что нас там ждет?

Источник: AFP 2018

Подготовка к главным стартам четырехлетия в эти дни должна выходить на финишную прямую. Спортсмены — готовиться к заключительным сборам, болельщики — прикидывать шансы и отмечать в календаре самые «перспективные» старты. Но уникальность и трагизм нынешней ситуации в том, что сегодня мы не знаем о грядущих Играх самого главного — ни примерного состава нашей олимпийской делегации, ни ее потенциала. Не знают этого не только болельщики, но и тренеры, и сами спортсмены. Можно сколько угодно сокрушаться по этому поводу или рассказывать, что все могло быть намного хуже, но неизвестность — то, с чем нам предстоит жить ближайшие несколько недель.

Фоторепортаж Мы их теряем... Какие медали Сочи-2014 отбирает МОК Российские спортсмены, чьи результаты на домашних Играх были аннулированы.

Впереди — работа комиссии по допуску «Олимпийских атлетов из России», арбитражные суды и прочие неспортивные процедуры, способные кардинально изменить облик нашей команды. Тут не о чем даже спорить. Лыжная сборная — без Белова и Вылегжанина, конькобежная — без Кулижникова и Юскова, бобслейная — без Касьянова, склетонная — без Третьякова и Никитиной… Составы с этим звездами или без них — имеют принципиально разные возможности. А ведь ко всем допинговым и политическим бедам добавились и более традиционные истории с травмами. Наши стопроцентные претенденты на золото Пхенчхана фигуристка Евгения Медведева и лыжник Сергей Устюгов испытывают проблемы со здоровьем, и никто не знает в какой форме они будут через 30 дней.

В такой ситуации спектр медальных сценариев широк до невозможности — от нового антирекорда до героического попадания в первую пятерку командного зачета. Текущий антирекорд, напомню, был установлен в 2010 году в Ванкувере, где сборная России на волне провалов и невезения ограничилась тремя золотыми наградами и не попала в Топ-10. Теоретически подобный сценарий не исключен и сейчас. При самых пессимистичных раскладах наша команда может и вовсе остаться без золота. Во всяком случае, МОК сделал все для того, чтобы наши спортсмены рассчитывали не на правильную планомерную подготовку, а на злость и желание достойного ответа всем нашим недоброжелателям.

Сергей УСТЮГОВ испытывает проблемы со здоровьем | Источник: AFP 2018

Каков же оптимистичный вариант развития событий? Победу в общем зачете Игр-2018 мы не одержим — даже если CAS вдруг оправдает все четыре десятка «сочинцев», дисквалифицированных комиссией Освальда. Но оставить заметный след в истории Пхенчхана вполне реально — и не только признанным фаворитам. Во многих видах спорта у нас хороший запас прочности, и в условиях, когда лидеры останутся дома, легко могут «выстрелить» и вчерашние резервисты.

Итог в 7−8 золотых медалей при определенной доле везения кажется вполне реальными. Это принесет «нейтральным россиянам» место в первой пятерке (при худшем раскладе — в первой семерке), что тоже можно будет считать очень удачным исходом. Конечно, в нынешней ситуации логично вообще плюнуть на командный зачет, расслабиться и радоваться любому самому локальному успеху. Но с другой стороны глупо делать вид, что медальная гонка не интересна нам совсем. Если мы останемся без золота в лыжах, фигурном катании, коньках, санях и шорт-треке, а без медалей — в сноуборде, биатлоне, керлинге и хоккее — это будет поводом для большого огорчения. Хотя хоккейный успех (а шансы на это весьма высоки) сам по себе способен компенсировать все другие неудачи.

В любом случае, в нынешней неизвестности, помимо отрицательных эмоций есть и свои плюсы. Нас ждет очень непредсказуемая и неоднозначная Олимпиада. Кто-то может считать, что мы проиграли Игры еще до их начала, а кто-то уверен — один лишь выход россиян на старт в Пхенчхане уже победа. Так что оценки сильно разняться еще до начала Олимпиады, а ее результаты, наверняка, вновь вызовут бурные дискуссии.