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00:36 (мск), источник: Р-Спорт

Участие спортсменов КНДР в Олимпиаде никак не повлияет на участие США

ВАШИНГТОН, 9 янв — РИА Новости. Участие спортсменов КНДР в Олимпиаде в Пхенчхане никак не повлияет на участие США в этих соревнованиях, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Источник: Reuters

«Определенно, это (участие КНДР) никак не влияет на наше участие (в Олимпиаде)», — сказала Сандерс на брифинге.

Она подтвердила позицию США, что участие Северной Кореи — это «возможность для режима увидеть ценность прекращения своей международной изоляции путем денуклеаризации».

Во вторник в деревне Пханмунджом в демилитаризованной зоне между КНДР и Южной Кореей впервые с 2015 года состоялись переговоры высокопоставленных чиновников: председателя комитета по мирному объединению КНДР Ли Сон Гвона и министра по делам национального объединения Южной Кореи Чо Мён Гюна.

Стороны договорились об участии северокорейских спортсменов в зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане, которая пройдет в феврале, а также условились активизировать контакты, обмены и сотрудничество в различных областях, в том числе по военной линии, которые были заморожены из-за конфронтации вокруг ядерной и ракетной программ Пхеньяна.

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