Участие спортсменов КНДР в Олимпиаде никак не повлияет на участие США

Источник: Reuters

«Определенно, это (участие КНДР) никак не влияет на наше участие (в Олимпиаде)», — сказала Сандерс на брифинге.

Она подтвердила позицию США, что участие Северной Кореи — это «возможность для режима увидеть ценность прекращения своей международной изоляции путем денуклеаризации».

Во вторник в деревне Пханмунджом в демилитаризованной зоне между КНДР и Южной Кореей впервые с 2015 года состоялись переговоры высокопоставленных чиновников: председателя комитета по мирному объединению КНДР Ли Сон Гвона и министра по делам национального объединения Южной Кореи Чо Мён Гюна.