СМИ: Мутко не пустят на Олимпиаду-2018

Утверждается, что вердикт по апелляции Мутко будет озвучен после завершения Игр в Пхенчхане — 25 февраля 2018 года. Это мотивируется тем, что вице-премьер не подавал запрос на срочное рассмотрение дела.

Напомним, что МОК по итогам работы дисциплинарной комиссии Денниса Освальда признал 43 спортсменов России виновными в нарушении антидопинговых правил, аннулировал их результаты Игр-2014 в Сочи, а также пожизненно отстранил от Олимпиад. 5 декабря исполком МОК на заседании принял решение о временном приостановлении членства Олимпийского комитета России и допуске спортсменов сборной на Игры-2018 в Пхенчхане только при выполнении ряда критериев и в статусе «Олимпийский атлет из России» под нейтральным флагом. Также МОК пожизненно отстранил ряд руководителей по итогам расследования допинговой программы Сочи-2014. Среди них был назван Мутко, который в конце декабря подтвердил свое намерение подать иск в CAS.