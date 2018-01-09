Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Актрисы, в зрелом возрасте ставшие успешнее, чем в молодости
Названа опасность дневного сна
Видео с глухим ребенком, впервые услышавшим музыку, удивило соцсети
Самая богатая женщина Китая заработала за 4 дня $2 млрд
Меган Маркл смутилась на встрече в Лондоне (фото)
AMN: авиация РФ отомстила боевикам за попытку напасть на Хмеймим
В проекте Крымского моста найдена ошибка
Путин объяснил, почему из «Газпрома» увольняются водители
Как «Авто Mail.Ru» летал на автомобиле
СКА одержал третью победу подряд в КХЛ
Мостовой: Смолов и Кокорин — не великие футболисты
Меган Маркл смутилась на встрече в Лондоне (фото)
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко поженились
В Петербурге женщина 5 часов ждала помощи в приемном отделении и умерла
Какова вероятность, что вы станете алкоголиком: тест
Преступность в Москве хотят снизить путем сноса хрущевок
Ипотека станет доступнее, но не для всех
Фоторепортажи
21«Магнитка» разгромила ЦСКА
9Олегу Романцеву — 64
9 января, источник: ТАСС

CAS подтвердил получение апелляции от Мутко на пожизненное отстранение от Игр

ТАСС, 9 января. Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне получил апелляцию от вице-премьера РФ Виталия Мутко на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о пожизненном отстранении от посещения Игр. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на пресс-секретаря суда.

.

«CAS получил апелляцию от Мутко, процесс уже запущен», — сказал пресс-секретарь CAS.

5 декабря исполком МОК запретил российским спортсменам выступать на Олимпиаде-2018 под флагом своей страны, однако предоставил возможность чистым спортсменам выступить на Играх под олимпийским флагом и в нейтральной форме с надписью «олимпийский атлет из России». Помимо этого, МОК на основании выводов комиссии Самуэля Шмида запретил Мутко, который возглавлял Министерство спорта во время Игр в Сочи, а также бывшему заместителю министра спорта Юрию Нагорных в любом качестве участвовать в Олимпийских играх.

 Теперь МОК недоволен красным цветом и подозрительными русскими мотивами
Манчини не исключил, что уже летом уйдет из "Зенита"
Долгожданная Кайшева и загадочный Шипулин
30 дней до Олимпиады: что нас там ждет?
СКА одержал третью победу подряд в КХЛ
Мостовой: Смолов и Кокорин — не великие футболисты
Караваев и «Спартак»: обзор трансферных слухов дня
«Ман Сити» одержал волевую победу в матче Кубка английской лиги
«Локомотив»: вместо Эдера — Дзюба?
Спорт-Экспресс
Авто
Когда мы любим «Жигули»: из «шестерки» сделали шедевр Перед вами Жигули «шестерка» 1985 года выпуска. Этой машине 33 года! Но выглядит так она вовсе не из-за своего почетного возраста. Наоборот, эта машина даст фору многим более свежим автомобилям
Hi-Tech
Осторожно: обновление Windows ломает систему Компания приостановила распространение обновления систем против Meltdown и Spectre
Кино
Джоли с сыном, Кидман с наградой: как прошел «Золотой глобус» Триумф женщин, черные наряды звезд и другие яркие моменты премии «Золотой глобус 2018» — в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Путин подписал закон, отменяющий термин «жилье экономкласса»
Ипотека станет доступнее, но далеко не для всех
Жители Москвы и Санкт-Петербурга в новом году могут остаться почти без новых крупных ТЦ
Самый высокий в мире отель откроют в Дубае
Леди
Как носить вещи из вельвета и бархата Подчеркнуто декоративный, невероятно фактурный и очень капризный вельвет, равно как и бархат, требует особого обращения.
Дети
Известная теннисистка пропустит престижный турнир из-за сына Спортсменка оспаривает право опеки у бывшего бойфренда.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь