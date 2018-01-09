CAS подтвердил получение апелляции от Мутко на пожизненное отстранение от Игр
ТАСС, 9 января. Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне получил апелляцию от
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ТАСС, 9 января. Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне получил апелляцию от
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«CAS получил апелляцию от Мутко, процесс уже запущен», — сказал
5 декабря исполком МОК запретил российским спортсменам выступать на Олимпиаде-2018 под флагом своей страны, однако предоставил возможность чистым спортсменам выступить на Играх под олимпийским флагом и в нейтральной форме с надписью «олимпийский атлет из России». Помимо этого, МОК на основании выводов комиссии Самуэля Шмида запретил Мутко, который возглавлял Министерство спорта во время Игр в Сочи, а также бывшему заместителю министра спорта Юрию Нагорных в любом качестве участвовать в Олимпийских играх.