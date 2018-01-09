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11:37 (мск), источник: ТАСС

Южная Корея может приостановить действие санкций в отношении КНДР на время Олимпиады

СЕУЛ, 9 января. /ТАСС/. Республика Корея может временно приостановить действие ряда санкционных положений в отношении КНДР, если это потребуется для обеспечения участия представителей Пхеньяна в зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане. Об этом заявил во вторник на регулярном брифинге для прессы официальный представитель южнокорейского МИД Но Гю Док.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, речь идет о возможной отмене запрета на въезд в Южную Корею для ряда северокорейских официальных лиц, связанных с ракетно-ядерной программой КНДР.

«Сеул в этих целях может рассмотреть возможность соответствующих шагов совместно с Советом Безопасности ООН и другими заинтересованными государствами», — подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства.

В ходе состоявшихся ранее во вторник межкорейских переговоров в Пханмунджоме КНДР предложила направить на зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане своих высокопоставленных представителей, демонстрационную команду по тхэквондо, а также своих танцоров и музыкантов.

Южнокорейская сторона со своей стороны предложила делегациям двух стран вместе пройти во время церемоний открытия и закрытия Игр.

Первый раунд диалога по нормализации отношений между Республикой Корея и КНДР состоялся во вторник утром. Главной темой первых с декабря 2015 года межкорейских переговоров, как было объявлено ранее, стали практические шаги по улучшению отношений Сеула и Пхеньяна, в частности возможное участие северокорейских спортсменов в зимних Олимпийских Играх 2018 года в Пхёнчхане, которые пройдут с 9 по 25 февраля.

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