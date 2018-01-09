Южная Корея может приостановить действие санкций в отношении КНДР на время Олимпиады

Источник: РИА "Новости"

По его словам, речь идет о возможной отмене запрета на въезд в Южную Корею для ряда северокорейских официальных лиц, связанных с ракетно-ядерной программой КНДР.

«Сеул в этих целях может рассмотреть возможность соответствующих шагов совместно с Советом Безопасности ООН и другими заинтересованными государствами», — подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства.

В ходе состоявшихся ранее во вторник межкорейских переговоров в Пханмунджоме КНДР предложила направить на зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане своих высокопоставленных представителей, демонстрационную команду по тхэквондо, а также своих танцоров и музыкантов.

Южнокорейская сторона со своей стороны предложила делегациям двух стран вместе пройти во время церемоний открытия и закрытия Игр.