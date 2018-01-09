КНДР отправит на зимние Игры бойцов тхэквондо

Источник: Газета.Ру

Корейская Народно-Демократическая Республика планирует отправить на зимние Олимпийские игры в соседнюю Южную Корею демонстрационную команду по тхэквондо.

Этот вид спорта представляет собой корейское боевое искусство — технику самообороны при помощи ударов и прыжков, исполненных голыми руками. Тхэквондо входит в программу летней Олимпиады, однако на зимних Играх в Пхенчхане, очевидно, в сетке соревнований его не окажется.

Бойцы тхэквондо из КНДР будут выполнять в Пхенчхане лишь представительскую функцию, на личном примере показывая, что обе стороны всерьез настроены на укрепление отношений.

Кроме того, как сообщили в министерстве объединения Южной Кореи, КНДР также планирует делегировать в соседнюю республику группу танцоров и музыкантов. Наконец, на главных зимних стартах четырехлетия будут присутствовать и представители Национального олимпийского комитета Северной Кореи.

Договоренность об этой поездке представителей спортивной, культурной и государственной элиты КНДР на Игры была достигнута в ходе первого раунда переговоров между сторонами в приграничном городе Пханмундж — в демилитаризованной зоне, которая служит буфером между государствами.

Первый с 2015 года диалог по восстановленной «горячей» телефонной линии касался улучшения отношений между КНДР и Южной Кореей, а также возможного участия северокорейских атлетов в Олимпиаде-2018.

По поводу последнего вопроса до сих пор отсутствует какая-либо ясность. Международный олимпийский комитет (МОК) всеми силами пытается защитить права спортсменов из Северной Кореи на участие в соревнованиях, вне зависимости от того, какая политическая напряженность царит в мире вокруг их государства и его ядерной программы.

Так, 8 января 2018 года стало известно, что МОК увеличил срок регистрации на Игры для атлетов из КНДР, поскольку из-за практически прерванного контакта между их страной и Южной Кореей заявки на участие на Олимпиаду не были поданы до оговоренной даты.

Точный срок, до которого атлеты должны будут соблюсти формальную процедуру, не был объявлен, но нет сомнений, что МОК будет готов ждать долго — может быть, почти до самого старта Олимпиады.

Также в Комитете очень позитивно восприняли начало переговоров в Пханмундже.

«Мы приветствуем дискуссию, которая запланирована между правительствами Южной Кореи и Корейской Народно-Демократической Республики. Что касается участия спортсменов КНДР в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году, то МОК обсуждал это с обеими сторонами в течение длительного времени.

Мы сохраняем дверь открытой, продлевая срок регистрации, а также поддержим северокорейских спортсменов в процессе квалификации, — передает слова представителей МОК Reuters.

Сама КНДР также не имеет ничего против участия своих спортсменов в Играх. Так,

лидер государства Ким Чен Ын в новогоднем обращении к гражданам открыто заявил, что пора восстанавливать прерванные связи с соседями, и поддержал идею поездки олимпийской сборной в Пхенчхан.

«Мы намереваемся отправить нашу национальную команду на Игры-2018. Стране необходимо улучшать взаимоотношения с соседней республикой», — подчеркнул глава КНДР.

На данный момент право выступить на Играх себе обеспечили только северокорейские фигуристы — спортивная пара Тхэ Ок Ем / Чу Сик Ким. Учитывая, что МОК уже открыто пообещал оказать атлетам из КНДР поддержку в квалификации, представительство этой страны на Олимпиаде может существенно увеличиться.

Эту инициативу активно поддержал и Организационный комитет Олимпиады-2018, расположенный в Пхенчхане.

«Если КНДР примет официальное решение об участии в Играх, это станет проявлением олимпийского духа и мира», — цитирует представителей Оргкомитета информационное агентство Kyodo.

Кроме того, в случае финансовых или организационных проблем у северокорейских спортсменов МОК пообещал выделить необходимые средства на оказание помощи.

А пока в Пханмундже идут теплые переговоры о присоединении северокорейцев к спортивной семье на олимпийском празднике, политические соперники КНДР не забывают о напряженной международной обстановке. Так, генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил, что агрессивная ядерная программа Пхеньяна вынуждает проводить жесткую политику в отношении Северной Кореи.

«Олимпиада и Паралимпиада — это торжество мира, и мы приветствуем изменение позиции КНДР, которая выразила желание принять участие в Играх в Пхенчхане.

Тем не менее, ее ядерные и ракетные разработки угрожают мирному существованию и безопасности Японии и всего региона в целом.