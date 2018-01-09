Определился знаменосец сборной Казахстана на Олимпиаде-2018 в Корее

Они участвовали во всех лицензионных этапах кубка мира, показали достаточно хороший результат, завоевали десять лицензий. Знаменосцем у нас планируется, что будет спортсмен из шорт-трека Абзал Ажгалиев. Это наш шорт-трекист, который в сборной Казахстана уже много лет. Мы надеемся и уверены в том, что это достаточно подходящая кандидатура для того, чтобы нести наше знамя на Олимпийских играх", цитирует заместителя председателя Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК Серика Жарасбаева телеканал «Хабар».