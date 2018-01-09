Определился знаменосец сборной Казахстана на Олимпиаде-2018 в Корее
Сборная Казахстана определилась со знаменосцем на зимние Олимпийские игры-2018. Им станет
Сборная Казахстана определилась со знаменосцем на зимние Олимпийские игры-2018. Им станет
«Хотелось бы особо остановиться на наших ребятах из сборной команды по
Они участвовали во всех лицензионных этапах кубка мира, показали достаточно хороший результат, завоевали десять лицензий. Знаменосцем у нас планируется, что будет спортсмен из
Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года. На сегодня у Казахстана 33 лицензии в четырех видах спорта: десять в биатлоне, десять в