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10:30 (мск), источник: Vesti.kz

Определился знаменосец сборной Казахстана на Олимпиаде-2018 в Корее

Сборная Казахстана определилась со знаменосцем на зимние Олимпийские игры-2018. Им станет шорт-трекист Абзал Ажгалиев — призер Кубков мира, Универсиады и Азиады, а также участник Олимпиады-2014.

«Хотелось бы особо остановиться на наших ребятах из сборной команды по шорт-треку.

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Они участвовали во всех лицензионных этапах кубка мира, показали достаточно хороший результат, завоевали десять лицензий. Знаменосцем у нас планируется, что будет спортсмен из шорт-трека Абзал Ажгалиев. Это наш шорт-трекист, который в сборной Казахстана уже много лет. Мы надеемся и уверены в том, что это достаточно подходящая кандидатура для того, чтобы нести наше знамя на Олимпийских играх", цитирует заместителя председателя Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК Серика Жарасбаева телеканал «Хабар».

Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года. На сегодня у Казахстана 33 лицензии в четырех видах спорта: десять в биатлоне, десять в шорт-треке, три в фигурном катании и десять в конькобежном спорте. В планах завоевать свыше 50-ти лицензий в девяти видах спорта.

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