КНДР планирует отправить спортсменов на Олимпийские игры-2018

Источник: AP 2017

Об этом представители КНДР сообщили на переговорах с делегацией Южной Кореи в приграничной деревне Пханмунджом, передает Reuters. Как ожидается, Северная Корея также отправит на Олимпиаду делегацию из высокопоставленных чиновников и группу поддержки спортсменов. Помимо этого КНДР предложила, чтобы ее спортсмены на открытии Игр вышли вместе с южнокорейскими атлетами.

Южная Корея, в свою очередь, выступила с предложением провести объединение семей, разделенных Корейской войной, и возобновить диалог на уровне министерств обороны двух стран.