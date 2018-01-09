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11:45 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

КНДР планирует отправить спортсменов на Олимпийские игры-2018

Северная Корея намерена отправить своих спортсменов на Олимпийские игры, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

Источник: AP 2017

Об этом представители КНДР сообщили на переговорах с делегацией Южной Кореи в приграничной деревне Пханмунджом, передает Reuters. Как ожидается, Северная Корея также отправит на Олимпиаду делегацию из высокопоставленных чиновников и группу поддержки спортсменов. Помимо этого КНДР предложила, чтобы ее спортсмены на открытии Игр вышли вместе с южнокорейскими атлетами.

Южная Корея, в свою очередь, выступила с предложением провести объединение семей, разделенных Корейской войной, и возобновить диалог на уровне министерств обороны двух стран.

Вчера Международный олимпийский комитет продлил регистрацию северокорейских спортсменов для участия в зимних ОИ. На прошлой неделе Южная Корея и КНДР возобновили диалог по линии спецсвязи. Страны провели телефонные переговоры уже дважды — 3 и 4 января, их детали пока не разглашаются.

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