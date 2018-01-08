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8 января, источник: Газета.Ру

МОК сделал поблажку для КНДР

Международный олимпийский комитет продлил срок регистрации для представителей Корейской Народно-Демократической Республики на Олимпиаду-2018 в южнокорейском Пхенчхане. О точных датах в комитете пока не объявили.

Источник: Газета.Ру

Международный олимпийский комитет (МОК) продлил срок регистрации для спортсменов из Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане.

Пока в комитете не сообщается о точной дате, до которой атлеты из КНДР могут подать заявки. МОК всегда поддерживал выступления корейских спортсменов на Олимпийских играх, однако тот факт, что именно Южная Корея примет у себя предстоящую зимнюю Олимпиаду, встревожил организацию, и долгое время ясности в вопросе участия представителей КНДР не было.

Во вторник, 9 января, в приграничном городе Пханмунджоме состоятся переговоры между Южной Кореей и КНДР, и одной из главных тем станет предположительное участие северокорейских атлетов на Играх в Пхенчхане.

МОК выразил надежду, что стороны примут положительное для Олимпийского движения решение.

«Мы приветствуем дискуссию, которая запланирована между правительствами Республики Корея и Корейской Народно-Демократической Республики. Что касается участия спортсменов КНДР на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году, то МОК обсуждал это с обеими сторонами в течение длительного времени.

Мы сохраняем дверь открытой, продлевая срок регистрации, а также поддержим северокорейских спортсменов в процессе квалификации.

МОК будет в ближайшее время продолжать переговоры со всеми заинтересованными сторонами, чтобы своевременно принять необходимые решения об участии и формате участия спортсменов КНДР. Миссия МОК — обеспечить участие всех квалифицированных спортсменов, вне всяких политических трений и разногласий.

В связи с ситуацией на Корейском полуострове нужна политическая воля всех заинтересованных сторон, чтобы принять такое решение,

— цитирует представителей МОК Reuters.

Пока северокорейцы завоевали лишь одну путевку на Игры. Фигуристы Тхэ Ок Ем и Чу Сик Ким получили право выступить на олимпийском турнире в соревнованиях спортивных пар.

Напомним, что в новогоднем обращении к населению лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что собирается направить олимпийскую сборную страны в Пхенчхан.

«Мы намереваемся отправить нашу национальную команду на Игры-2018. Стране необходимо улучшать взаимоотношения с соседней республикой», — сказал глава республики.

Оргкомитет Олимпиады в Пхенчхане с радостью воспринял это заявление.

«Если КНДР примет официальное решение об участии в Играх, это станет проявлением олимпийского духа и мира», — приводит слова представителей Оргкомитета информагентство Kyodo.

При положительной реакции со стороны страны-хозяйки Олимпиады и МОК возникли трудности с участием северокорейских спортсменов. Из-за продолжительных напряженных отношений между двумя странами КНДР не подала заявку на участие сборной в главном спортивном событии четырехлетия в оговоренные строки. Таким образом, формально северокорейская команда не имеет права выступить в Пхенчхане.

Однако решение МОК о продлении срока регистрации дает право КНДР направить своих спортсменов на Игры-2018.

После новогоднего обращения Ким Чен Ына страны очень быстро договорились о первом раунде переговоров, и уже 3 января провели телефонный разговор по восстановленной «горячей линии» связи. Такое произошло впервые за два года.

Таким образом, итог переговоров в Пханмунджоме даст ответ на вопрос об участии КНДР на Олимпиаде в Пхенчхане.

Отметим, что КНДР участвовала в семи из последних 13 зимних Олимпиад. В XXI веке Северная Корея дважды пропускала Игры. Это произошло в американском Солт-Лейк-Сити в 2002 году и на последней Олимпиаде в Сочи 2014-го.

За всю историю выступлений на зимних Олимпийских играх северокорейцы завоевали лишь две медали.

Конькобежка Хан Пхильхва выиграла серебро в австрийском Инсбруке в 1964 году, а во французском Альбервиле-1992 Хван Ок стал бронзовым призерам в шорт-треке на дистанции 500 м.  В отличие от зимних Игр, в летних видах спорта у северокорейцев дела обстоят гораздо лучше. Представители КНДР приняли участие в десяти Олимпиадах и завоевали 54 медали, среди которых 16 золотых.

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