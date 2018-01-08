МОК сделал поблажку для КНДР
Международный олимпийский комитет продлил срок регистрации для представителей Корейской
Международный олимпийский комитет продлил срок регистрации для представителей Корейской
Международный олимпийский комитет (МОК) продлил срок регистрации для спортсменов из Корейской
Пока в комитете не сообщается о точной дате, до которой атлеты из КНДР могут подать заявки. МОК всегда поддерживал выступления корейских спортсменов на Олимпийских играх, однако тот факт, что именно Южная Корея примет у себя предстоящую зимнюю Олимпиаду, встревожил организацию, и долгое время ясности в вопросе участия представителей КНДР не было.
Во вторник, 9 января, в приграничном городе Пханмунджоме состоятся переговоры между Южной Кореей и КНДР, и одной из главных тем станет предположительное участие северокорейских атлетов на Играх в Пхенчхане.
МОК выразил надежду, что стороны примут положительное для Олимпийского движения решение.
«Мы приветствуем дискуссию, которая запланирована между правительствами Республики Корея и Корейской
Мы сохраняем дверь открытой, продлевая срок регистрации, а также поддержим северокорейских спортсменов в процессе квалификации.
МОК будет в ближайшее время продолжать переговоры со всеми заинтересованными сторонами, чтобы своевременно принять необходимые решения об участии и формате участия спортсменов КНДР. Миссия МОК — обеспечить участие всех квалифицированных спортсменов, вне всяких политических трений и разногласий.
В связи с ситуацией на Корейском полуострове нужна политическая воля всех заинтересованных сторон, чтобы принять такое решение,
— цитирует представителей МОК Reuters.
Пока северокорейцы завоевали лишь одну путевку на Игры. Фигуристы Тхэ Ок Ем и Чу Сик Ким получили право выступить на олимпийском турнире в соревнованиях спортивных пар.
Напомним, что в новогоднем обращении к населению лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что собирается направить олимпийскую сборную страны в Пхенчхан.
«Мы намереваемся отправить нашу национальную команду на Игры-2018. Стране необходимо улучшать взаимоотношения с соседней республикой», — сказал глава республики.
Оргкомитет Олимпиады в Пхенчхане с радостью воспринял это заявление.
«Если КНДР примет официальное решение об участии в Играх, это станет проявлением олимпийского духа и мира», — приводит слова представителей Оргкомитета информагентство Kyodo.
При положительной реакции со стороны
Однако решение МОК о продлении срока регистрации дает право КНДР направить своих спортсменов на Игры-2018.
После новогоднего обращения Ким Чен Ына страны очень быстро договорились о первом раунде переговоров, и уже 3 января провели телефонный разговор по восстановленной «горячей линии» связи. Такое произошло впервые за два года.
Таким образом, итог переговоров в Пханмунджоме даст ответ на вопрос об участии КНДР на Олимпиаде в Пхенчхане.
Отметим, что КНДР участвовала в семи из последних 13 зимних Олимпиад. В XXI веке Северная Корея дважды пропускала Игры. Это произошло в американском
За всю историю выступлений на зимних Олимпийских играх северокорейцы завоевали лишь две медали.
Конькобежка Хан Пхильхва выиграла серебро в австрийском Инсбруке в 1964 году, а во французском Альбервиле-1992 Хван Ок стал бронзовым призерам в