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8 января, источник: ТАСС

Лукашенко присудил специальную премию президента «Белорусский спортивный Олимп» 2017 года

МИНСК, 8 января. /ТАСС/. Глава белорусского государства Александр Лукашенко присудил специальную премию президента страны «Белорусский спортивный Олимп» 2017 года легкоатлетке Виолетте Скворцовой, победившей на юношеском чемпионате Европы в 2017 году в тройном прыжке, за успешное выступление на международных соревнованиях, активную гражданскую позицию. Об этом сообщает в понедельник президентская пресс-служба со ссылкой на соответствующий указ президента.

Источник: Reuters

«Диплом лауреата премии за успешное выступление на международных соревнованиях, активную гражданскую позицию, уважительное отношение к государственным символам Республики Беларусь получит член национальной команды по легкой атлетике, мастер спорта Виолетта Скворцова, — отметили в пресс-службе. — В юниорской возрастной категории спортсменка, выступающая в тройном прыжке, завоевала титулы чемпионки Белоруссии 2016 года, чемпионки Европы 2017 года, установила рекорд Белоруссии».

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В пресс-службе напомнили, что на церемонии награждения чемпионата Европы 2017 года в Италии Скворцова, несмотря на угрозу санкций, покинула пьедестал почета в знак протеста против исполнения гимна другой страны вместо государственного гимна Республики Беларусь. Видеоролик с поступком спортсменки собрал на канале YouTube 8,3 млн просмотров и 17 тысяч комментариев.

Кроме того, Лукашенко удостоил премии главного тренера национальной команды по прыжкам на батуте Ольгу Власову за подготовку спортсменов высокого класса, победителей и призеров Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. Она воспитала плеяду батутистов, среди которых олимпийский чемпион 2016 года Владислав Гончаров, а также победители и призеры чемпионатов мира и Европы.

Лауреатом премии стал один из самых известных спортивных комментаторов и опытных сотрудников Белтелерадиокомпании, заслуженный деятель культуры Владимир Новицкий. Он является членом нескольких спортивных федераций, соавтором и ведущим еженедельного ток-шоу «Большой спорт», специального проекта «Овертайм: КХЛ». Новицкий представлен к специальной премии за значительный личный вклад в пропаганду здорового образа жизни, популяризацию физической культуры и спорта.

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