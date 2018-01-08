Лукашенко присудил специальную премию президента «Белорусский спортивный Олимп» 2017 года

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«Диплом лауреата премии за успешное выступление на международных соревнованиях, активную гражданскую позицию, уважительное отношение к государственным символам Республики Беларусь получит член национальной команды по легкой атлетике, мастер спорта Виолетта Скворцова, — отметили в пресс-службе. — В юниорской возрастной категории спортсменка, выступающая в тройном прыжке, завоевала титулы чемпионки Белоруссии 2016 года, чемпионки Европы 2017 года, установила рекорд Белоруссии».

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В пресс-службе напомнили, что на церемонии награждения чемпионата Европы 2017 года в Италии Скворцова, несмотря на угрозу санкций, покинула пьедестал почета в знак протеста против исполнения гимна другой страны вместо государственного гимна Республики Беларусь. Видеоролик с поступком спортсменки собрал на канале YouTube 8,3 млн просмотров и 17 тысяч комментариев.

Кроме того, Лукашенко удостоил премии главного тренера национальной команды по прыжкам на батуте Ольгу Власову за подготовку спортсменов высокого класса, победителей и призеров Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. Она воспитала плеяду батутистов, среди которых олимпийский чемпион 2016 года Владислав Гончаров, а также победители и призеры чемпионатов мира и Европы.