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8 января, источник: Р-Спорт

МОК продлил крайний срок регистрации спортсменов из КНДР для участия в ОИ

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Международный олимпийский комитет (МОК) продлил крайний срок регистрации спортсменов из КНДР для участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, сообщает Рейтер со ссылкой на представителя МОК.

Источник: AP 2017

Он не уточнил дату, до которой продлен дедлайн, однако квалификационные старты по многим олимпийским видам спорта уже завершились. Пока путевку на Олимпиаду завоевала северокорейская пара фигуристов, еще несколько спортсменов могут отобраться на Игры.

«Мы приветствуем (предстоящие) переговоры между правительствами двух стран», — сказал представитель МОК.

«Что касается участия атлетов из КНДР в Олимпиаде, то МОК продолжительное время ведет переговоры с обеими сторонами. Продлив срок регистрации, мы оставляем дверь открытой, а также предлагаем помощь спортсменам, участвующим в квалификации… В ближайшее время МОК продолжит переговоры со всеми заинтересованными сторонами, чтобы иметь возможность своевременно принять решение по участию спортсменов в Играх», — добавил он.

В новогоднем выступлении лидер КНДР Ким Чен Ын допустил возможность участия в Олимпийских играх в Пхенчхане северокорейских спортсменов. Это вызвало одобрение Южной Кореи. Обе страны договорились провести переговоры на высоком уровне 9 января, чтобы обсудить вопросы двусторонних отношений и участия северокорейских спортсменов в Олимпиаде, которая пройдет 9—25 февраля.

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