МОК продлил крайний срок регистрации спортсменов из КНДР для участия в ОИ

Источник: AP 2017

Он не уточнил дату, до которой продлен дедлайн, однако квалификационные старты по многим олимпийским видам спорта уже завершились. Пока путевку на Олимпиаду завоевала северокорейская пара фигуристов, еще несколько спортсменов могут отобраться на Игры.

«Мы приветствуем (предстоящие) переговоры между правительствами двух стран», — сказал представитель МОК.

«Что касается участия атлетов из КНДР в Олимпиаде, то МОК продолжительное время ведет переговоры с обеими сторонами. Продлив срок регистрации, мы оставляем дверь открытой, а также предлагаем помощь спортсменам, участвующим в квалификации… В ближайшее время МОК продолжит переговоры со всеми заинтересованными сторонами, чтобы иметь возможность своевременно принять решение по участию спортсменов в Играх», — добавил он.