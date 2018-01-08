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12:10 (мск), источник: ТАСС

МОК успеет заявить на ОИ-2018 отстраненных спортсменов РФ, если их оправдает CAS

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Отстраненные Международным олимпийским комитетом (МОК) российские спортсмены смогут быть включены 28 января в окончательный список участников Игр-2018 в случае, если Спортивный арбитражный суд (СAS) ранее примет их сторону при рассмотрении поданных исков. Об этом сообщил ТАСС спортивный юрист Артем Пацев.

Как сообщил в пятницу журналистам вице-премьер РФ Виталий Мутко, 8 января комиссия МОК, которую возглавляет бывший министр спорта Франции и глава Независимой организации антидопингового тестирования (ITA) Валери Фурнейрон, должна определить список квалифицировавшихся на Игры-2018 российских спортсменов, которые могут считаться чистыми. CAS намерен рассмотреть иски отстраненных МОК россиян только в третьей декаде месяца — до 27 января включительно.

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Пацев уверен, что такая дата сроков рассмотрения исков не будет препятствием для включения в окончательный список участников Игр спортсменов в случае, если CAS примет их сторону.

«Не считаю даты рассмотрения исков поздними, — заметил собеседник ТАСС. — Последним днем будет 28 января, когда сформируется окончательный список российских участников Олимпийских игр». Пацев также считает, что если отстраненных МОК спортсменов не будет в первом списке, которую сформирует комиссия Фурнейрон, то ничего критичного в этом нет.

«Фурнейрон, формируя предварительный список, руководствуется определенными критериями на базе тех списков, которые отправил в МОК Олимпийский комитет России (ОКР). Все отстраненные действующие спортсмены в списках ОКР есть. Если некоторые критерии отпадут после решения CAS, то Фурнейрон дополнит свои списки», — подытожил собеседник агентства.

Окончательный состав российской делегации определит комиссия во главе с членом исполкома МОК Николь Хоевертц. Эта комиссия до 28 января должна утвердить список, предложенный комиссией Фурнейрон, только после этого спортсмены получат официальные приглашения на Игры-2018. Комиссия Хоевертц не может дополнить этот список, но сможет по собственному усмотрению убрать некоторые фамилии.

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