Юрист: Иски отстраненных спортсменов объединены, слушания в CAS пройдут до 27 января

Все действующие спортсмены, которые выступали на Играх-2014 в Сочи, а сейчас претендуют на участие в Олимпиаде-2018, после объявления о своем наказании Международным олимпийским комитетом подали иски в CAS. Последней это сделала 5 января саночница Татьяна Иванова. Также были поданы иски от бывших спортсменов, которые сейчас занимают различные посты в сборных России и национальных федерациях. Речь идет о президенте Федерации бобслея России Александре Зубкове, тренере сборной по скелетону Сергее Чудинове и главном тренере сборной по санному спорту Альберте Демченко, который также подал иск в CAS 5 января.