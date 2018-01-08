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12:06 (мск), источник: ТАСС

Юрист: Иски отстраненных спортсменов объединены, слушания в CAS пройдут до 27 января

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) не намерен рассматривать по отдельности иски, поданные отстраненными Международным олимпийским комитетом (МОК) спортсменами. Как сообщил ТАСС юрист Артем Пацев, все апелляции россиян объединены и будут рассмотрены в третьей декаде месяца до 27 января.

Источник: РИА "Новости"

Все действующие спортсмены, которые выступали на Играх-2014 в Сочи, а сейчас претендуют на участие в Олимпиаде-2018, после объявления о своем наказании Международным олимпийским комитетом подали иски в CAS. Последней это сделала 5 января саночница Татьяна Иванова. Также были поданы иски от бывших спортсменов, которые сейчас занимают различные посты в сборных России и национальных федерациях. Речь идет о президенте Федерации бобслея России Александре Зубкове, тренере сборной по скелетону Сергее Чудинове и главном тренере сборной по санному спорту Альберте Демченко, который также подал иск в CAS 5 января.

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«CAS рассмотрит все иски в третьей декаде этого месяца — до 27 января включительно. Поданные иски не будут рассматриваться отдельно, все они объединены в одно дело», — подчеркнул Пацев.

Дисциплинарная комиссия МОК на основе данных комиссии под руководством швейцарца Дениса Освальда, которая занимается перепроверкой допинг-проб с Игр 2014 года, аннулировала результаты 43 российских спортсменов и отстранила их от участия в Олимпийских играх. МОК рассмотрел все заявленные 46 дел российских спортсменов — конькобежец Денис Юсков и хоккеистка Анна Шохина оправданы, дисциплинарное разбирательство в отношении чемпионки ОИ-2014 фигуристки Аделины Сотниковой было прекращено.

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