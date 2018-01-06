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12:43 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Делегация Олимпийского комитета КНДР направляется на переговоры в Швейцарию

ТОКИО, 6 января. /ТАСС/. Представители Олимпийского комитета КНДР готовятся к визиту в Швейцарию. Об этом в субботу сообщило агентство Kyodo.

Сейчас делегация находится в Пекине и в ближайшее время должна вылететь в Швейцарию. По данным агентства, там она может провести переговоры с Международным олимпийским комитетом о возможном участии северокорейской сборной в предстоящих зимних Играх в южнокорейском Пхёнчхане.

Агентство со ссылкой на представителя Национального олимпийского комитета (НОК) КНДР сообщает, что КНДР, вероятно, примет участие в предстоящих зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. «Скорее всего, [северокорейские спортсмены] участие примут», — цитирует агентство слова представителя НОК.

В пятницу КНДР согласилась провести консультации с Южной Кореей на высоком уровне в приграничном Пханмунджоме. Ожидается, что переговоры, темой которых станет как раз вероятное участие в Олимпиаде, состоятся 9 января.

Олимпийские игры в Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля.

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