СМИ: Делегация Олимпийского комитета КНДР направляется на переговоры в Швейцарию

Сейчас делегация находится в Пекине и в ближайшее время должна вылететь в Швейцарию. По данным агентства, там она может провести переговоры с Международным олимпийским комитетом о возможном участии северокорейской сборной в предстоящих зимних Играх в южнокорейском Пхёнчхане.

Агентство со ссылкой на представителя Национального олимпийского комитета (НОК) КНДР сообщает, что КНДР, вероятно, примет участие в предстоящих зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. «Скорее всего, [северокорейские спортсмены] участие примут», — цитирует агентство слова представителя НОК.

В пятницу КНДР согласилась провести консультации с Южной Кореей на высоком уровне в приграничном Пханмунджоме. Ожидается, что переговоры, темой которых станет как раз вероятное участие в Олимпиаде, состоятся 9 января.