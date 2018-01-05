Виталий Мутко: Допинговая тема в российском спорте сильно преувеличена

Владимир ИВАНОВ
из Коломны
— На днях Дмитрий Медведев подписал распоряжение о вашем уходе с поста председателя оргкомитета чемпионата мира по футболу-2018. Ваша реакция?
— Хорошая, спокойная. К чемпионату мира практически все готово. Я в правительстве продолжаю работу по подготовке к нему, отвечать за взятые гарантии. А что касается взаимодействия с ФИФА, мы приняли решение, что пока идут судебные процессы, этот вопрос возьмет на себя господин Сорокин — член исполкома ФИФА и человек, который возглавляет оргкомитет чемпионата мира-2018.
— С вами это все согласовывалось? Или просто поставили перед фактом?
— Конечно! А как вы думали? Такие вопросы
— Как вы относитесь к тому, что некоторые российские спортсмены, Денис Юсков и Павел Кулижников в частности, по решению МОК не смогут выступить на Олимпийских играх-2018 за дисквалификаций в далеком прошлом?
— Хочу отметить, что допинговая тема в российском спорте очень сильно преувеличена. Никаких государственных программ по укрывательству допинга не было. Наши спортсмены открыты для всех контролей, на территории страны работает Британское антидопинговое агентство (UKAD) и вы видите, что никаких проблем в последние два года нет. Что касается критериев, согласно которых названные вами спортсмены не могут ехать на Олимпийские игры, то мы считаем их дискриминационными. Это будет оспорено в Спортивном арбитражном суде (CAS) и, надеюсь, Денис и Павел поедут в Пхенчхан.
— Комиссия Шмида уверена в вашей роли в допинговом скандале в Сочи, — начал голландский журналист.
— А вы его читали?
— Сокращенную версию, — виновато ответил корреспондент.
— А вы прочитайте. Потом и поговорим.
— Но Шмид уверен, что вы были частью системы…
— Вы абсолютно неправильно читаете доклад Шмида. Они считают, что на Олимпийских играх в Сочи были нарушения, но мы так не считаем и не согласны с этим. Не хочу все рассказывать по новой. Что касается меня. Суть в том, что наше государство в лице министра давало гарантии о соблюдении норм и регламентов. И все претензии — к должности, а не персонально ко мне. Разберитесь с этим вопросом. Мы никогда не покрывали тех, кто употребляет допинг и не будем этого делать! Это просто невозможно сделать.