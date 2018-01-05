Виталий Мутко: Допинговая тема в российском спорте сильно преувеличена

Источник: Спорт-Экспресс

Владимир ИВАНОВ

из Коломны

— На днях Дмитрий Медведев подписал распоряжение о вашем уходе с поста председателя оргкомитета чемпионата мира по футболу-2018. Ваша реакция?

— Хорошая, спокойная. К чемпионату мира практически все готово. Я в правительстве продолжаю работу по подготовке к нему, отвечать за взятые гарантии. А что касается взаимодействия с ФИФА, мы приняли решение, что пока идут судебные процессы, этот вопрос возьмет на себя господин Сорокин — член исполкома ФИФА и человек, который возглавляет оргкомитет чемпионата мира-2018.

— С вами это все согласовывалось? Или просто поставили перед фактом?

— Конечно! А как вы думали? Такие вопросы по-другому не решаются. Я же говорил об этом на исполкоме РФС. Новые люди в проекте не нужны. Осталось пять месяцев.

— Как вы относитесь к тому, что некоторые российские спортсмены, Денис Юсков и Павел Кулижников в частности, по решению МОК не смогут выступить на Олимпийских играх-2018 за дисквалификаций в далеком прошлом?

— Хочу отметить, что допинговая тема в российском спорте очень сильно преувеличена. Никаких государственных программ по укрывательству допинга не было. Наши спортсмены открыты для всех контролей, на территории страны работает Британское антидопинговое агентство (UKAD) и вы видите, что никаких проблем в последние два года нет. Что касается критериев, согласно которых названные вами спортсмены не могут ехать на Олимпийские игры, то мы считаем их дискриминационными. Это будет оспорено в Спортивном арбитражном суде (CAS) и, надеюсь, Денис и Павел поедут в Пхенчхан.

— Комиссия Шмида уверена в вашей роли в допинговом скандале в Сочи, — начал голландский журналист.

— А вы его читали?

— Сокращенную версию, — виновато ответил корреспондент.

— А вы прочитайте. Потом и поговорим.

— Но Шмид уверен, что вы были частью системы…