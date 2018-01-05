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5 января, источник: ТАСС

Мутко: Проблемы российского спорта во многом надуманны и срежиссированы

КОЛОМНА /Московская область/, 5 января. /ТАСС/. Россия остается открытой страной, проблемы в сфере спорта во многом надуманны и срежиссированы. Об этом журналистам заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Источник: РИА "Новости"

Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил сборную России от выступления на Олимпийских играх 2018 года из-за нарушения антидопинговых правил. При этом чистые спортсмены получат допуск к Играм, список этих атлетов позднее будет сформирован МОК. Они будут выступать под олимпийским флагом, на их форме не должно быть российской символики.

«Никаких заморозков между Россией и другими странами не было. Ситуация, в которой находится российский спорт, никак с ними не связана. Наши спортсмены открыты, мы за 2,5 года не видим никаких нарушений. Все это во многом надуманно и срежиссировано, и это, конечно, очень плохо», — заявил Мутко.

«Мы политику убираем в сторону. Защита интересов российских спортсменов будет продолжаться, работа идет, вы это видите. Очень многие федерации видят, что решения в отношении наших спортсменов приняты не очень однозначные. Россия как была открытой страной, так и будет», — добавил он.

Олимпийские игры — 2018 пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.

 Теперь МОК недоволен красным цветом и подозрительными русскими мотивами
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