Мутко: Проблемы российского спорта во многом надуманны и срежиссированы

Источник: РИА "Новости"

Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил сборную России от выступления на Олимпийских играх 2018 года из-за нарушения антидопинговых правил. При этом чистые спортсмены получат допуск к Играм, список этих атлетов позднее будет сформирован МОК. Они будут выступать под олимпийским флагом, на их форме не должно быть российской символики.

«Никаких заморозков между Россией и другими странами не было. Ситуация, в которой находится российский спорт, никак с ними не связана. Наши спортсмены открыты, мы за 2,5 года не видим никаких нарушений. Все это во многом надуманно и срежиссировано, и это, конечно, очень плохо», — заявил Мутко.

«Мы политику убираем в сторону. Защита интересов российских спортсменов будет продолжаться, работа идет, вы это видите. Очень многие федерации видят, что решения в отношении наших спортсменов приняты не очень однозначные. Россия как была открытой страной, так и будет», — добавил он.