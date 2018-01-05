Мутко: Проблемы российского спорта во многом надуманны и срежиссированы
КОЛОМНА /Московская область/, 5 января. /ТАСС/. Россия остается открытой страной, проблемы в сфере спорта во многом надуманны и срежиссированы. Об этом журналистам заявил
КОЛОМНА /Московская область/, 5 января. /ТАСС/. Россия остается открытой страной, проблемы в сфере спорта во многом надуманны и срежиссированы. Об этом журналистам заявил
Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил сборную России от выступления на Олимпийских играх 2018 года
«Никаких заморозков между Россией и другими странами не было. Ситуация, в которой находится российский спорт, никак с ними не связана. Наши спортсмены открыты, мы за 2,5 года не видим никаких нарушений. Все это во многом надуманно и срежиссировано, и это, конечно, очень плохо», — заявил Мутко.
«Мы политику убираем в сторону. Защита интересов российских спортсменов будет продолжаться, работа идет, вы это видите. Очень многие федерации видят, что решения в отношении наших спортсменов приняты не очень однозначные. Россия как была открытой страной, так и будет», — добавил он.
Олимпийские игры — 2018 пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.