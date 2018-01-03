Геннадий Орлов: К скандалу с допингом всё шло 45 лет
За что наказаны российские олимпийцы и как они выступят в Пхенчхане-2018 без национальных флага и гимна — спортивные итоги года с «Фонтанкой» подводит комментатор Геннадий Орлов.
За что наказаны российские олимпийцы и как они выступят в Пхенчхане-2018 без национальных флага и гимна — спортивные итоги года с «Фонтанкой» подводит комментатор Геннадий Орлов.
Под каким флагом поедут в Пхенчхан российские олимпийцы, какой гимн услышат трибуны, когда наши победят, — неважно. Так считает спортивный комментатор, в прошлом — нападающий «Зенита» Геннадий Орлов.
В декабре 2017 года «Советский спорт» признал Геннадия Орлова лучшим комментатором страны, к поздравлениям присоединяется «Фонтанка».
— Геннадий Сергеевич, какие события 2017 года вы бы назвали самым значительным?
— Конечно, это был год подготовки к чемпионату мира по футболу. Ну и, конечно, придётся вспомнить допинговый скандал, отстранение олимпийской сборной России от участия в Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане. Но это ведь мы заранее знали. Мы уже два года говорили обо всех этих ситуациях, связанных с Родченковым и его откровениями о допинге в российской сборной. И я понимал, что всё идёт к недопуску к Олимпиаде.
— Разрешение российским спортсменам выступать на Олимпиаде только под нейтральным флагом, без национальной символики, — это решение жёсткое или гуманное?
— На мой взгляд, гуманное. Некоторые
— Потом было много разговоров, что это унизительно и надо объявить Олимпиаде бойкот.
— Кто это говорил? Ни один наш спортсмен ехать не отказался. Они все высказались — все хотят ехать. У нас уже был 1984 год, когда политбюро приняло решение за спортсменов, что они не едут в
— Но символика, видимо, спортсменам важна. Олег Знарок заявил, что хоккейная сборная не будет выступать со «спасательным кругом» — эмблемой, которую МОК предложил вместо российского герба. Хоккеисты подготовили свою символику.
— И при этом все хоккеисты тоже сказали, что, как бы там ни было, они поедут и будут играть.
А болельщикам какая разница, что за символы на форме? Поднимут флаг или нет? Победят спортсмены — болельщики точно так же будут радоваться, как если бы были флаг и гимн.
— Вы считаете, это неважно, под каким флагом едет команда страны?
— Олимпийские игры проводятся среди спортсменов. Ключевое слово на Олимпиаде — «спортсмен». Соревнование между странами, общий медальный зачёт — это придумали газетчики. Вот сейчас в соревнованиях по биатлону будут выступать спортсмены из России, в их числе — Анастасия Кузьмина.
— А помните, как вся страна была растрогана, когда в
— Это важно для телевидения. А там сейчас идёт такая грубая, дешёвая пропаганда, какой даже в СССР не было. Мне, журналисту с более чем 40-летним стажем, стыдно за то, что творится на Первом канале и ВГТРК. Зачем они ссорят русских людей со всем миром? Это же прямое разжигание ненависти! Я вот выезжаю за границу — даже во времена СССР к нашей стране нигде так не относились. Спорт должен быть мостиком к миру. У нас всегда через спорт завязывались хорошие контакты со всеми странами. А сейчас — какие могут быть контакты, если МОК пожизненно, на все соревнования, лишает аккредитации нашего главного куратора спорта? Никогда такого не было. Вот даже мы с вами сейчас переводим разговор на политику. Зачем? В спорте надо держаться только спорта.
— Что, по вашему мнению, означают подозрения в применении допинга в адрес российских футболистов?
— Родченков утверждает, что российская футбольная сборная тоже, как и другие, была задействована в системе так называемых подготовительных
— Простите, это они так на допинге играли?
— Послушайте, я же сам часто летал с «Зенитом» и со сборной на матчи, в том числе и за границу. И точно знаю: каждый раз офицеры FIFA или UEFA
— А есть вообще смысл применять допинг в командных видах спорта?
— Ну, разве что забыв о своём здоровье и о законе. А так — в этих видах спорта тоже многое зависит от физической выносливости, и бывает допинг, который её добавит. Так что теоретически это могло быть.
— Вы сказали, что к допинговому скандалу дело давно шло. А насколько давно?
— С начала моей работы комментатором. А я работаю в системе Гостелерадио с 1973 года. За это время я побывал на семнадцати Олимпийских играх, а кроме того — универсиады, чемпионаты мира по футболу, по волейболу, по плаванию. Я был такой «многостаночник».
— Вы хотите сказать, что к этому шло 45 лет?
— Медицина всегда старается помочь спортсменам. У спортсмена какая проблема? Чтобы он был перед стартом на пике физической готовности. В циклических видах, как велосипед, конькобежный спорт, лыжный, плавание, где соревнуешься ещё и сам с собой, чтобы превысить свой собственный рекорд, спортсмен может захотеть
Или был, например, такой допинг, не буду его называть, изобретённый для спецназа в Афганистане: у человека пропадало чувство страха, пропадали пороги, организм переставал давать сигнал, что больше его нельзя нагружать. Одна известная лыжница когда-то завоевала на этом препарате олимпийские золотые медали, она в этом потом даже призналась.
— Это «жучки» склоняли спортсменов к допингу или спортсмены сами искали способ
— По мере развития большого спорта в нём появились сумасшедшие призы. В разных странах это происходит
— Так происходит не только в России.
— Конечно. Майкл Джордан, знаменитый баскетболист из NBA, заработал на рекламе больше миллиарда долларов.
— Но фирмы берегут репутацию. Мария Шарапова
— Именно, именно! Так вот: в России у спортсменов есть ещё вторая награда, с репутацией никак не связанная. Посмотрите, какие премии даёт им государство: сто тысяч долларов за золото, автомобиль, губернатор должен дать квартиру и так далее. Я, конечно, рад за спортсменов, что они стали хорошо зарабатывать…
— Вы хотите сказать, что спортсменов тем самым подталкивают к искусственному улучшению результата?
— Вот вы сами логически и вышли на то, чего я сказать не успел. Это не только российское явление, с этим борются везде в мире. Посмотрите, сколько сообщений появляется о дисквалификации спортсменов за допинг в других странах.
— Там наказывают самих спортсменов, а у нас обвинили в покровительстве системе допинга государство. И впервые в истории олимпийского движения наказали за это всю страну. Почему?
— А вот давайте и посмотрим, почему МОК говорит о системе. Допинг — это огромные деньги, которые готов платить спортсмен. Или
Теперь и международные комиссии доказали, что российские чиновники знали о применении допинга. Это-то и потрясло весь мир. Поэтому и стал Виталий Мутко нерукопожатным. И президент Путин уже несколько раз признал: да, мы допускали ошибки. Вдумайтесь: президент — и он признаёт это! Как такое могло произойти?
— А инициатива чья была? Министерства — или Родченкова?
— А какая разница? Мог и Родченков предложить: я, мол, вам всё сделаю. А ему ответили: делай. Всё равно получается, что они были в сговоре. Знали об этом в Кремле, не знали — это нам неизвестно. Но известно о взаимодействии Родченкова с чиновниками Минспорта.
— Начало «допинговой кампании» в России датируют 2011 годом. Почему именно тогда?
— Зимняя Олимпиада в Ванкувере в 2010 году — это был провал российской сборной. А через четыре года Олимпийские игры должны были проходить в России. Встал вопрос: ребята, надо
— Путин сказал — и что?
— Ничего. Никто ничего не стал искать. Нашли только стрелочников — дисквалифицировали пару тренеров, уволили Нагорных — заместителя Мутко. И прошло это почти незаметно.
— WADA предлагало России признать существование системы господдержки допинга, описанной в докладе Макларена, чтоб избежать дисквалификации. Это действительно помогло бы?
— Было два варианта поведения, чтоб избежать дисквалификации: или признать доклад — или судиться. Но ведь не использовали ни один из них! В суд государство тоже не подало. Судились отдельные спортсмены, но они боролись только сами за себя. А система как таковая не стала их защищать. И посмотрите, что говорят сами спортсмены: Иоланда Чен, Евгений Кафельников, Анна Дмитриева — теннисистка, заслуженный мастера спорта ещё СССР. Все они говорят о том, что за два года никто палец о палец не ударил. Легкоатлет Сергей Шубенков так и спрашивает: почему вы за нас не заступаетесь.
— Как за них могли заступаться?
— Подавать в суды. Но суды бы сразу затребовали документы.
— И баночки.
— И баночки! И боязнь, что
МОК опустил «планку», он протягивал России руку, предлагал способ избежать дисквалификации. Но даже на это не пошли. Хоть бы сами, для себя, определили, кто нарушители: какие тренеры, какие врачи. Но я ведь не видел ни одной фамилии врача, которого бы наказали за употребление спортсменом допинга. А без врачей этого не могло происходить.
— Кстати, да: почему о врачах не говорят?
— А потому, что все замазаны. Копнуть
— И получится не один Родченков, а целая «сборная».
— Зато выкорчевали бы всю систему. Ну, хорошо: валят сейчас на одного Родченкова. Но он один, без покровительства чиновников, не был способен на создание такой системы. Ну, давайте уже всех этих людей выведем на чистую воду, уберём их из спорта! А то страдают те, кто допинга не принимал.
— В Пхенчхане российской сборной победить, может, будет даже важнее, чем в Сочи: надо показать, что наша страна способна на это вопреки всем недоброжелателям. Рискнут чиновники подсунуть спортсменам допинг?
— Что они, идиоты?
— Этот вопрос можно было задавать и четыре года назад в Сочи.
— Да нет, сейчас ведь сразу всех поймают и лишат медалей!
— Как вы оцениваете шансы российских спортсменов в Пхенчхане?
— Как бы наши спортсмены сейчас ни выступили — это будет уже точно наше выступление. Его оспорить нельзя будет. Но надо, в конце концов, разобраться, кто виноват. Я не верю, что наказали именно виновных. И повторю: наши спортсмены способны побеждать без всякого допинга.
Беседовала Ирина Тумакова, «Фонтанка.ру»