МОК приветствует возможные переговоры КНДР и Южной Кореи об участии в ОИ-2018

Как отмечает агентство, представитель заявил, что МОК «приветствует взаимное намерение» двух правительств начать прямые переговоры, касающиеся участия атлетов из КНДР в Олимпиаде.
«В этом контексте МОК продолжает переговоры с Национальным олимпийским комитетом (НОК) КНДР», — отметил представитель МОК.
Лидер КНДР Ким Чен Ын в новогоднем обращении к народу пожелал успеха зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане и выразил надежду на участие в ней северокорейских спортсменов. Он также отметил, что власти «готовы принять все необходимые меры, в том числе направить делегацию», и для этого могут «в ближайшее время провести встречу властей Севера и Юга». Администрация президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в свою очередь приветствовала готовность лидера КНДР одобрить участие северокорейских спортсменов в Играх-2018.
Зимние Олимпийские игры 2018 года пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.