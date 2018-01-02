МОК приветствует возможные переговоры КНДР и Южной Кореи об участии в ОИ-2018

Лидер КНДР Ким Чен Ын в новогоднем обращении к народу пожелал успеха зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане и выразил надежду на участие в ней северокорейских спортсменов. Он также отметил, что власти «готовы принять все необходимые меры, в том числе направить делегацию», и для этого могут «в ближайшее время провести встречу властей Севера и Юга». Администрация президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в свою очередь приветствовала готовность лидера КНДР одобрить участие северокорейских спортсменов в Играх-2018.