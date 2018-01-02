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21:58 (мск), источник: Р-Спорт

МОК приветствует возможные переговоры КНДР и Южной Кореи об участии в ОИ-2018

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Международный олимпийский комитет (МОК) приветствует намерение организовать прямые переговоры между КНДР и Южной Кореей об участии северокорейских спортсменов в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, сообщает Рейтер со ссылкой на представителя МОК.

Источник: AP 2017

Как отмечает агентство, представитель заявил, что МОК «приветствует взаимное намерение» двух правительств начать прямые переговоры, касающиеся участия атлетов из КНДР в Олимпиаде.

«В этом контексте МОК продолжает переговоры с Национальным олимпийским комитетом (НОК) КНДР», — отметил представитель МОК.

Лидер КНДР Ким Чен Ын в новогоднем обращении к народу пожелал успеха зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане и выразил надежду на участие в ней северокорейских спортсменов. Он также отметил, что власти «готовы принять все необходимые меры, в том числе направить делегацию», и для этого могут «в ближайшее время провести встречу властей Севера и Юга». Администрация президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в свою очередь приветствовала готовность лидера КНДР одобрить участие северокорейских спортсменов в Играх-2018.

Зимние Олимпийские игры 2018 года пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

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