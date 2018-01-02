Мун Чжэ Ин поручил правительству готовиться к переговорам с КНДР о допуске к Олимпиаде

Отмечается, что южнокорейский президент также высоко оценил и поддержал готовность КНДР принять участие в Олимпиаде.

В понедельник, выступая с новогодним обращением к народу, Ким Чен Ын отметил, что КНДР готова отправить свою команду на Игры. Ким Чен Ын также подчеркнул необходимость улучшения отношений с Республикой Корея.