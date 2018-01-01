Побеждай, обманывай, подставляй и властвуй. Эти люди сделали наш год

Источник: Reuters

2017 год мы запомним благодаря этим людям. Хорошие они или плохие — не важно. Главное, чтобы они нравились своим мамам.

Григорий Родченков

Вы же не думали, что здесь будут только позитивные примеры? Фигура Григория Родченкова действительно сделала наш год, и, надо сказать, сделала его весьма паршивым. Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории пару лет назад стал главным информатором ВАДА и, как впоследствии выяснилось, главным источником всех бед российского спорта. Именно с его показаний формировались расследования Ричарда Макларена и комиссий МОК под чутким руководством Дениса Освальда и Самуэля Шмида.



В этом году мы все узнали о допинге всё, что хотели, и всё, что не очень хотели. Благодарить за это надо именно господина Родченкова, ныне проживающего в США. Всплыли ещё и его эротические дневники, содержание которых, не сомневаемся, вам хочется поскорее забыть, если вы их всё-таки зачем-то прочитали. Российский спорт находится там, где находится, не только благодаря Родченкову, но его вклад, конечно, нельзя недооценивать.

Юрий Сёмин

К счастью, минувший год подарил нам немало позитива. В случае с Юрием Сёминым этот позитив имеет ностальгические нотки. Положа руку на сердце, ожидали ли вы столь качественного прорыва от московского «Локомотива», когда Юрий Павлович в очередной раз вернулся в клуб? А оказалось, что Сёмин по-прежнему в полном порядке. В первой половине 2017 года «Локо» под его руководством поднял над головой Кубок России — трофей, который Юрий Павлович так любил выигрывать ешё во второй половине 90-х годов.



А во второй половине 2017 года «Локомотив» удивил ещё больше, уйдя на зимнюю паузу в чемпионате России, имея восемь очков преимущества над конкурентами. Сёмин реанимировал Джефферсона Фарфана, который сейчас является если не лучшим, то одним из лучших наряду с Квинси Промесом игроков РФПЛ. При Сёмине раскрылись братья Миранчуки, обрёл спокойствие Игорь Денисов, почувствовал в себе талант Роналдиньо Ману Фернандеш. В общем, Юрий Павлович в 2017 году — большой молодец и хедлайнер российского футбола.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BVnBdyvA6_V/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BVnBdyvA6_V/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Вы просили #LokoStories с #РЖДтренировочныесборы?! Он есть у нас! Смотрите целиком на канале: youtube.com/fclokomotiv</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/fclokomotiv/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> FC Lokomotiv Moscow</a> (@fclokomotiv) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-06-21T17:18:43+00:00">Июн 21, 2017 at 10:18 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Евгения Медведева

Евгения Медведева — главная звезда мирового женского одиночного катания. К 18 годам россиянка дважды выигрывала чемпионаты мира и Европы, а также финалы Гран-при. Несмотря на то что сейчас Медведева восстанавливается после травмы ноги, у специалистов нет сомнений, что Евгения остаётся главным фаворитом предстоящей Олимпиады в Южной Корее. «18 лет? День рождения всегда приятно отмечать, но сама по себе эта цифра для меня ничего не значит. В моей жизни всё осталось без изменений — и график, и цели, и люди», — сказала недавно фигуристка.



Не забудем, что именно Медведева представляла нашу страну на недавнем заседании МОК в Лозанне, где решалась судьба российского спорта. Большие чиновники отправили Евгению отдуваться за проблемы, к которым она сама не имеет никакого отношения. Россиянка достойно справилась и с этим прессингом, ещё раз доказав, что внутренний стержень у неё что надо.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BVuxfnZh0ef/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:32.367549668874176% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BVuxfnZh0ef/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-06-24T17:33:04+00:00">Июн 24, 2017 at 10:33 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Сергей Устюгов

У сборной России давно не был столь крутого лыжника, как Сергей Устюгов. Уроженец Ханты-Мансийска в прошлом году сначала выиграл престижную многодневку «Тур де Ски», а затем стал главным героем чемпионата мира по лыжным видам спорта. В Лахти Устюгов выиграл сразу пять медалей! Только вдумайтесь! 25-летний россиянин был одинаково хорош во всех видах программы, что при нынешней конкуренции в лыжных гонках просто нереально. Устюгов умудрился финишировать на втором месте как в спринте, так и в марафоне на 50 км.



Ну и, конечно, его два золота в скиатлоне и командном спринте стали одним из главных событий в российском спорте в 2017 году. А ещё Сергей — просто отличный парень. Все свои успехи в прошлом сезоне он посвящал дисквалифицированным российским лыжникам, который в ответ яростно болели за него у экранов телевизора. Мужественный и одновременно трогательный Сергей Устюгов — наша надежда на Олимпиаде в Корее.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BLeUkt0FmgK/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BLeUkt0FmgK/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Sergei Ustiugov (@sergei86m)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-10-12T18:58:34+00:00">Окт 12, 2016 at 11:58 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Даниил Квят

Формула-1 — это мир интриг, скандалов и расследований. Но даже с учётом всего этого на плечи Даниила Квята в этом году свалилось слишком много проблем. Квят в 2017 году был в центре внимания не только российской, но и мировой автоспортивной прессы. Все мы помним, как в прошлом году Хельмут Марко вероломно пересадил его из «Ред Булл» в «Торо Россо», сделав ставку на юного таланта Макса Ферстаппена. Конечно, сделано это было только для того, чтобы не дать «Мерседесу» перехватить Ферстаппена у «Ред Булл». Но разве Квяту от этого легче? От последствий того решения руководства Даниил отходит до сих пор.



Глупо спорить, что и сам россиянин в этом году прилично напортачил. Аварий в Австрии, Сингапуре и Великобритании вполне можно было избежать, и они вряд ли пойдут в резюме гонщика «Торо Россо». Но и руководство «Ред Булл» поступило, мягко говоря, не очень красиво, исключив Квята из своей системы по ходу сезона. И ладно бы там выстроилась очередь из мегаталантов, готовых занять его место и сразу дать результат. В итоге за «Торо Россо» поехали «фантастические» по словам Марко пилоты — Брендон Хартли и Пьер Гасли. Ноль очков на двоих в последних гонках сезона — неплохая иллюстрация адекватности боссов компании.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BX-F17HBvGX/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:49.76851851851852% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BX-F17HBvGX/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Daniil Kvyat (@danydk1)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-08-19T09:22:17+00:00">Авг 19, 2017 at 2:22 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Мартен Фуркад

В российском биатлоне сейчас очень печальные времена, но вот во французском всё просто в шоколаде. Вишенкой на торте, конечно, является Мартен Фуркад. В прошлом году француз доминировал, как Михаэль Шумахер в «Феррари» в начале 2000-х. Мартен выиграл золото чемпионата мира, общий зачёт Кубка мира и был лучшим в каждой из дисциплин по итогам сезона. Но мы бы, возможно, не включили Фуркада в этот рейтинг, если бы не его особые отношения с Россией.



Француз позиционирует себя как едва ли не единственный реальный борец с допингом в мировом биатлоне. Поэтому несложно представить, какие высказывания он позволял себе в прошлом году в адрес российских спортсменов и российского спорта в целом. Квинтэссенцией стал момент в смешанной эстафете на чемпионате мира, когда младший Фуркад намеренно подрезал российского биатлониста Александра Логинова на передаче эстафеты. Дмитрий Губерниев тогда назвал француза «свиньёй», чем поднял ещё больше шуму. Фуркад определённо сделал 2017 год особенным.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bc0TNbFAySJ/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.24074074074074% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bc0TNbFAySJ/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Martin Fourcade (@martinfourcade)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-12-17T20:43:39+00:00">Дек 17, 2017 at 12:43 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Коннор Макгрегор

В конце августа 2017 года в Лас-Вегасе состоялся самый кассовый бой в истории единоборств. Американец Флойл Мэйвезер сразился с ирландцем Коннорм Макгрегором. Понятно, что оба спортсмена получили космические гонорары за этот бой, ставшие самыми большими в их карьере. Исход был легко предсказуем, но тот факт, что Коннор продержался целых 10 раундов, говорит в его пользу. Ведь в Вегасе сошлись соперники из разных видов спорта.

Ирландец показал, что он не просто фрик и выскочка, а настоящий спортсмен с отличными рефлексами профессионального боксёра. Многие ожидали избиения Макгрегора в первом же раунде чуть ли не первым ударом, но в итоге зрители получили качественное шоу на протяжении 10 раундов. Людям нужна была интрига, и они её получили.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bc8a19RAzcO/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.580128205128204% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bc8a19RAzcO/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Conor McGregor Official (@thenotoriousmma)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-12-21T00:24:16+00:00">Дек 20, 2017 at 4:24 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Том Брэйди

Решающая игра по американскому футболу — самое рейтинговое событие в мире. В 2017 году в Супербоуле сразились «Нью-Ингланд Пэтриотс» и «Атлатнта Фэлконс». После первой половины матча «Атланта» вела со счётом 28:3 — более чем солидное преимущество по меркам этого вида спорта. Но «Пэтриотс» удалось совершить один из самых впечатляющи камбэков в истории NFL. Руководил шоу, конечно же, величайший из ныне живущих квотербек «Нью-Ингланд» Том Брэйди.



Брэйди сначала помог команде сравнять счёт, а потом в овертайме направил «Пэтриотс» к победе со счётом 34:28. Это пятый чемпионский перстень в карьере Тома, которому уже 39 лет — очень серьёзный возраст для американского футбола. После этого успеха вопрос «Кто может побить Тома Брэйди?» сменился на «Когда время сможет наконец побить Тома Брэйди?». Любопытно, что Брэйди выиграл свой пятый Супербоул две недели спустя инаугурации Дональда Трампа, большим поклонником которого он является.

Максим Михайлов

Диагональный казанского «Зенита» и сборной России в минувшем году выиграл вообще всё, что только можно в мировом волейболе. Вместе с «Зенитом» Михайлов одержал победу в чемпионате и Кубке России, в Лиге чемпионов и на клубном чемпионате мира. Последнего трофея в коллекции Михайлова и «Зенита» ещё не было, так что круг замкнулся. Максим в каждом из этих соревнований был на ведущих ролях и вносил весомый вклад в успех команды, но в 2017 году был ещё один турнир, победа в котором наверняка заняла особое место в карьере Михайлова.



На уровне национальных команд мужской сборной России давненько не удавалось выиграть что-то большое. В 2017 году Борис Шляпников сменил Владимира Алекно на посту главного тренера команды и с первого же захода выиграл с ней чемпионат Европы. Финальный матч с немцами по драматургии напомнил Олимпийский финал в Лондоне в 2012 году. Михайлов не слишком уверенно начал решающий поединок, но по ходу встречи нашёл свою игру и в ключевые моменты был неудержим.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bc-UmNOAiGD/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bc-UmNOAiGD/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Volleyball Club Zenit-Kazan (@volleyzenit)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-12-21T18:08:10+00:00">Дек 21, 2017 at 10:08 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Мария Ласицкене

«На чемпионате мира нам запрещали стоять рядом с российским флагом», — сказала Мария Ласицкене после победы на мировом первенстве по лёгкой атлетике в Лондоне в августе 2017 года. Международная федерация лёгкой атлетики опередила МОК и уже давно запретила российским спортсменам выступать под своим флагом. На чемпионат мира Ласицкене поехала в нейтральном статусе и уверенно выиграла в секции прыжков в высоту с результатом 2,03 метра.



Это было единственное золото России в Лондоне, поэтому успех Марии запомнится надолго. Она также стала первой в истории россиянкой, кому удалось дважды выиграть золото в прыжке в высоту на мировых первенствах. По всем раскладам Ласицкене должна была стать легкоатлеткой года в мире, но в IAAF придерживались другого мнения и не включили Марию даже в шорт-лист.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BXu6NfYFMj3/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BXu6NfYFMj3/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Мария Ласицкене (@lasitskene.maria)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-08-13T11:52:02+00:00">Авг 13, 2017 at 4:52 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Джастин Гэтлин

На том же чемпионате мира по лёгкой атлетике случилось невиданное дело — ямайский спринтер Усэйн Болт проиграл финал забега на 100 метров аккурат перед завершением карьеры. А победил его не кто иной, как Джастин Гэтлин, которого ранее дважды отстраняли от участия в соревнованиях за использование запрещённых препаратов. Удивительно, но это никак не помешало американцу вернуться на беговую дорожку и в 35 лет выдать удивительный результат в Лондоне.



На протяжении всего турнира Гэтлина яростно освистывали болельщики на трибунах, но американец сконцентрировался и выдал мега-забег. Печально, что этот год закончился для Джастина всё равно со знаком «минус». Дело в том, что Гэтлин вляпался в очередной допинговый скандал. Британские журналисты, работавшие под прикрытием, попросили тренера и агента спортсмена достать им запрещённые препараты, на что те с удовольствием согласились. ИААФ и ВАДА уже начали расследование против Гэтлина.