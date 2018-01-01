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11:30 (мск), источник: Р-Спорт

Оргкомитет Олимпиады в Южной Корее позитивно воспринял заявление КНДР по Играм

ТОКИО, 1 янв — РИА Новости. Организационный комитет зимней Олимпиады в Пхенчхане считает возможное положительное решение КНДР об участии ее спортсменов в предстоящих Играх «проявлением олимпийского духа».

Источник: РИА "Новости"

«Если будет принято официальное решение об участии КНДР, то это станет проявлением олимпийского духа», — цитирует агентство Киодо представителей оргкомитета.

Лидер КНДР Ким Чен Ын в новогоднем обращении к народу пожелал успеха зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчане и выразил надежду на участие в ней северокорейских спортсменов. Он также отметил, что власти «готовы принять все необходимые меры, в том числе направить делегацию», и для этого могут «в ближайшее время провести встречу властей Севера и Юга».

Зимние Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском городе Пхенчхан с 9 по 25 февраля.

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