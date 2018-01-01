КНДР собирается отправить сборную на Игры-2018
Верховный лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о намерении страны послать делегацию на Олимпийские игры — 2018 в Южную Корею, несмотря на напряжённые отношения между странами.
Верховный лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о намерении страны послать делегацию на Олимпийские игры — 2018 в Южную Корею, несмотря на напряжённые отношения между странами.
«Искренне надеемся, что Олимпийские игры — 2018 пройдут успешно. Настало время Северу и Югу сесть за стол и начать серьёзный разговор о том, как наладить отношения и стать более открытыми. Мы готовы предпринять необходимые шаги, включая отправку делегации на Игры, что позволило бы провести скорую встречу властей Севера и Юга», — приводит слова Ким Чен Ына Bloomberg со ссылкой на новогоднее обращение на телевидении КНДР.
Ранее в США допустили, что сборная страны может не выступить на Играх-2018