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12:13 (мск), источник: Чемпионат.com

КНДР собирается отправить сборную на Игры-2018

Верховный лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о намерении страны послать делегацию на Олимпийские игры — 2018 в Южную Корею, несмотря на напряжённые отношения между странами.

Источник: AP 2017

«Искренне надеемся, что Олимпийские игры — 2018 пройдут успешно. Настало время Северу и Югу сесть за стол и начать серьёзный разговор о том, как наладить отношения и стать более открытыми. Мы готовы предпринять необходимые шаги, включая отправку делегации на Игры, что позволило бы провести скорую встречу властей Севера и Юга», — приводит слова Ким Чен Ына Bloomberg со ссылкой на новогоднее обращение на телевидении КНДР.

Ранее в США допустили, что сборная страны может не выступить на Играх-2018 из-за ситуации на Корейском полуострове и угроз со стороны КНДР. В новогоднем обращении Ким Чен Ын вновь подчеркнул, что его страна способна нанести ядерный удар по любой части США.

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