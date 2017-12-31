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14:47 (мск), источник: Чемпионат.com

Бах: Что этичного в том, чтобы наказывать невиновных российских атлетов?

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал мнение о том, что Россия не понесла достаточно жёсткого наказания в связи с допинговыми обвинениями.

Источник: Reuters

«Не считаю ли я, что сборная России не была наказана по-настоящему, что спортсменам делают псевдо-исключения или просто имитируют их отстранение? Эта безосновательная теория, которая в основном распространена как раз в Германии. То, насколько она далека от реальности, можно видеть по публичной реакции официальных лиц и спортсменов в России, а в особенности по тому факту, что Виталий Мутко, получивший от МОК пожизненное отстранение, хочет оспорить этот вердикт в суде. Это — объективные факты.

Про недостаточное наказание сейчас говорят те же люди, которые выступали за полное отстранение России ещё до завершения расследований. Они клеймили всех, кто не поддерживал их точку зрения, называли их действия неэтичными.
Томас Бах

Мне интересно, что этичного в том, чтобы наказывать невиновных спортсменов. Никаких конкретных аргументов в этом споре ими представлено не было. Если чистым атлетам разрешается доказать, что они чисты, если с ними поступают по справедливости, то что здесь неэтично? Следует обдумать эти факты, прежде чем начинать полноценную дискуссию на подобную тему.

Для меня самое главное — это голоса спортсменов. Сразу после объявления нашего решения мы провели телефонную конференцию с 68 представителями различных спортивных организаций со всего мира — и ни один человек не выступил против. Поддержали нас и немецкие спортсмены из зимних видов спорта", — сказал Бах в интервью Die Welt.

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